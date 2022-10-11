Покинувшая Россию Алла Пугачева опубликовала первое фото из Израиля

Артистка поблагодарила своих поклонников за поддержку, однако столкнулась со шквалом критики и осуждения.

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73-летняя российская певица Алла Пугачева, недавно покинувшая Россию вместе с детьми и улетевшая в Израиль к своему супругу Максиму Галкину, опубликовала первое фото после отъезда на собственной странице в Instagram, на котором выглядит абсолютно счастливой.

Примадонна российской эстрады позирует в джинсовых бриджах и белой блузе на набережной. Она улыбается, а ее руки подняты вверх, причем одной она словно держит луну.

"Благодарю мою многомиллионную армию поклонников за любовь и поддержку, за умение отличать правду от лжи. Молюсь о вас и мире на святой земле. Я счастлива!" – написала она, добавив к тексту эмодзи в виде семьи.

Пост артистки вызвал неоднозначную реакцию. В комментариях нашлись немало тех, кто осудил Пугачеву за то, что она назвала бывших сограждан холопами и рабами, а также за то, что покинула Россию в "трудное время для страны".

"Как можно в такое время быть счастливой вдали от родины! Была ли она для вас Родиной! Деньги для, вас родина. А что вы сделали для родины? Да ничего!", "На ум, честь и совесть в изгнании вы не тянете, уехали, живите там, но в нашу сторону молчите, ваши слова и вашего мужа не забудут, это навсегда ,так что лучшее для вас – это тишина", "Многочисленную? По сравнению со всей страной? Очнитесь!! Смешно! Надеюсь вас больше никогда не увидеть в нашей стране!", – негодуют фолловеры.

Однако среди шквала критики нашлись люди, которые искренне поблагодарили певицу за ее позицию:

"Алла Борисовна, любим вас и уважаем. Привет из Киева. Спасибо вам с Максимом за вашу позицию и поддержку", "Горжусь, что живу с Вами в одно время, с детства обожаю песни, прислушиваюсь к мыслям и наблюдаю. Спасибо, что не разочаровываете! Спасибо, что Вы есть! Дай Бог здоровья и многая лета", "Алла это все лучшее, что было и в Союзе и в России… умничка, счастья вам!"

Алла Пугачева вместе с мужем и детьми улетела в Израиль вскоре после того, как Россия вторглась в Украину. Ее супруг открыто выступал против войны, развязанной его страной, за что не так давно попал в список иноагентов. В России ему не простили резких высказываний в адрес властей и возбудили уголовное дело. Более того, в СМИ появились слухи, что старшему внуку Пугачевой Никите Преснякову вручили повестку.

Напомним, недавно в Сети появилось фото израильского паспорта артистки.