Алла Пугачова, після того як залишила Росію, опублікувала перше фото з Ізраїлю

Артистка подякувала своїм шанувальникам за підтримку, проте зіткнулася зі шквалом критики та засудження.

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73-річна російська співачка Алла Пугачова, яка нещодавно залишила Росію разом з дітьми і відлетіла в Ізраїль до свого чоловіка Максима Галкіна, опублікувала перше фото після від'їзду на власній сторінці в Instagram, на якому виглядає абсолютно щасливою.

Примадонна російської естради стоїть в джинсових бриджах і блузі на набережній. Вона посміхається, а її руки піднято вгору, причому однією вона ніби тримає місяць.

"Дякую моїй багатомільйонній армії шанувальників за любов і підтримку, за вміння відрізняти правду від брехні. Молюся за вас і мир на святій землі. Я щаслива!" — Написала вона, додавши до тексту емодзі у вигляді сім'ї.

Пост артистки викликав неоднозначну реакцію. У коментарях знайшлися чимало тих, хто засудив Пугачову за те, що вона назвала колишніх співгромадян холопами та рабами, а також за те, що залишила Росію у "важкий час для країни".

"Як можна в такий час бути щасливою далеко від батьківщини! Чи була вона для вас Батьківщиною! Гроші для вас, батьківщина. А що ви зробили для батьківщини? Та нічого!", "На розум, честь і совість у вигнанні ви не тягнете, поїхали, живіть там, але в наш бік мовчите, ваші слова і вашого чоловіка не забудуть, це назавжди, так що найкраще для вас — це тиша", "Численні? Порівняно з усією країною? Прокиньтеся! Смішно! Сподіваюся ніколи не побачити в нашій країні!", — обурюються фоловери.

Однак серед шквалу критики знайшлися люди, які щиро подякували співачці за її позицію:

"Алло Борисівно, любимо вас і поважаємо. Привіт з Києва. Дякую вам з Максимом за вашу позицію та підтримку", "Пишаюся, що живу з Вами в один час, з дитинства обожнюю пісні, прислухаюся до думок і спостерігаю. Дякую, що не розчаровуєте! Дякую, що Ви є! Дай Бог здоров'я і багато років", "Алла це все найкраще, що було і в Союзі і в Росії... розумничка, щастя вам!"

Алла Пугачова разом із чоловіком та дітьми відлетіла до Ізраїлю невдовзі після того, як Росія вторглася в Україну. Її чоловік відкрито виступав проти війни, розв'язаної його країною, за що недавно потрапив до списку іноагентів. У Росії йому не пробачили різких висловлювань на адресу влади та порушили кримінальну справу. Понад те, у ЗМІ з'явилися чутки, що старшому онуку Пугачову Микиті Преснякову вручили повістку.

Нагадаємо, нещодавно у Мережі з'явилося фото ізраїльського паспорта артистки.