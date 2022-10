Скандалист, гений и многоженец. Умер один из основоположников рок-н-ролла Джерри Ли Льюис

Джерри Ли Льюис стал одним из десяти первых членов созданного в 1986 году Зала славы рок-н-ролла.

Джерри Ли Льюис, рок-легенда и один из первых, кто стал членом Зала славы рок-н-ролла, умер в возрасте 87 лет. Об этом пишет NYtimes.

Джерри Ли Льюис исполнял музыку в стиле рокабилли, прославился грохочущими партиями на фортепиано, страстным вокалом и зажигательным стилем. За агрессивную на тот момент манеру исполнения его прозвали "Убийцей".

Легенда рока скончался в своем доме в округе ДеСото, штат Миссисипи, к югу от Мемфиса. О его смерти сообщил его публицист Зак Фарнум. Причину смерти он не назвал, но легендарный исполнитель несколько последних лет жаловался на слабое здоровье.

Самые знаменитые его композиции, это Whole Lotta Shakin' Goin' On и Great Balls of Fire.

Их не брали на радиостанции из-за двусмысленностей, но они стали хитами после того, как Джерри Ли Льюис исполнил Whole Lotta Shakin’ на "Шоу Стива Аллена". Хит занял третье место в поп-чартах и ​​был продан тиражом около шести миллионов копий по всему миру, что сделало его одним из самых грандиозных хитов эпохи раннего рок-н-ролла.

[ + – ] Джерри Ли Льюис на сцене Фото: Getty Images

Джерри Ли Льюиса и его знаменитого коллегу Элвиса Пресли называли соперниками, хоть Льюис и говорил, что никакого соперничества не было.

"Есть разница между феноменом и стилистом, — сказал он журналу для коллекционеров пластинок Goldmine в 1981 году. — Я стилист, Элвис был феноменом, и не забывайте об этом".

Манера исполнения Льюиса в те чопорные времена казалась совершенно возмутительной, он играл на фортепиано стоя, отбрасывая скамейку ногой, подвывал, взъерошивал волосы и бил ногой по клавишам. Критики были в ужасе, но армия поклонников Льюиса только росла.

[ + – ] Джерри Ли Льюис исполняет свой главный хит Great Balls Of Fire!

"Ни у кого не было более творческого подхода к музыке или более зажигательного подхода к ее исполнению", — сказал Питер Гуральник, автор двухтомной биографии Пресли.

Впрочем, как настоящий рокер, Джерри Ли Льюис прославился и любовными приключениями.

В 1958 году, когда его третий хит Breathless поднялся до № 2 в чартах, он отправился в триумфальное турне по Британии. Репортеры обнаружили, что молодая девушка, путешествующая с ним, Майра Гейл Браун, была его 13-летней невестой и его двоюродной сестрой, и что мистер Льюис все еще был женат на своей второй жене, когда он произносил клятвы для своего третьего брака.

На вопрос журналистов, не слишком ли молода девушка для замужества, Майра ответила: "О, нет, совсем нет. Возраст не имеет значения дома. Вы можете выйти замуж в 10 лет, если сможете найти мужа".

Скандал был грандиозным, Льюису пришлось прервать турне и вернуться в США. Радиостанции отказывались ставить его песни, звукозаписывающая компания разорвала с ним контракт.

[ + – ] Джерри Ли Льюис исполняет Whole Lotta Shakin' Goin' On на "Шоу Стива Аллена"

В итоге он стал выступать по клубам и исполнять кантри.

Его первый кантри-релиз Another Place, Another Time занял 4-е место в чарте стран Billboard в 1968 году, и в том же году он вошел в десятку лучших кантри-хитов. Его полоса успеха продолжалась до 1970-х годов. В конечном итоге он записал почти два десятка кантри-синглов, попавших в десятку лучших, заканчивая 39 and Holding в 1981 году, и почти столько же кантри-альбомов.

Однако годы пьянства и злоупотребления наркотиками начали брать свое, и жизнь рок-легенды покатилась под откос.

Его сын Джерри Ли-младший погиб в ДТП в 1973 году. В сентябре 1976 года, смотря телевизор в доме своей жены, Льюис случайно выстрелил своему басисту Норману Оуэнсу в грудь из пистолета Magnum калибра 357, объявив: "Я собираюсь выстрелить в ту бутылку Coca-Cola, или меня зовут не Джерри Ли Льюис". Мистер Оуэнс выжил и подал иск.

Два месяца спустя Льюис въехал на своем Lincoln Continental в главные ворота Грейсленда, особняка Пресли в Мемфисе, всего через несколько часов после того, как его арестовали и посадили в тюрьму по обвинению в вождении в нетрезвом виде. Позже охранник сообщил полиции, что мистер Льюис, размахивая пистолетом, потребовал встречи с Пресли и отказывался уйти.

Легендарный музыкант стал завсегдатаем больниц и реабилитационных центров. Внутреннее кровотечение из-за разрыва слизистой желудка чуть не убило его в 1981 году.

Его четвертая жена, Джарен Пейт, утонула в бассейне в 1982 году. Его пятая жена, Шон Мишель Стивенс, умерла от передозировки метадоном в 1983 году.

Только когда музыканту удалили половину желудка, он сбавил темп. С шестой женой он развелся в 2004 году. С седьмой прожил до смерти. У него остались четверо детей и множество внуков. А книга Майры Льюис "Большие огненные шары: история Джерри Ли Льюиса без цензуры", опубликованная в 1982 году, была экранизирована в 1989 года. Главную роль исполнил Деннис Куэйд.

[ + – ] Трейлер фильма "Большие огненные шары"

В 2019 году музыкант перенес серьезный инсульт, из-за которого не мог играть на пианино. Но он до этого успел записать треки с Миком Джаггером, Китом Ричардсом, Эриком Клэптоном, Уилли Нельсоном, Джимми Пейджем, Нилом Янгом и Кидом Роком.

[ + – ] Джерри Ли Льюис и Мик Джаггер

В 2022 году — через 36 лет после того, как он был одним из первых членов Зала славы рок-н-ролла — г-н Льюис был введен в Зал славы музыки кантри. Он был слишком болен, чтобы присутствовать на церемонии.

"Я единственный, кто стоит выеденного яйца. Все остальные мертвы или ушли. Только Убийца рулит", — говорил Джерри Ли Льюис в интервью 1981 года.