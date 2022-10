Скандаліст, геній і багатоженець. Помер один із засновників рок-н-ролу Джеррі Лі Льюїс

Джеррі Лі Льюїс став одним із десяти перших членів створеного у 1986 році Залу слави рок-н-ролу.

Джеррі Лі Льюїс, рок-легенда й один із перших, хто став членом Залу слави рок-н-ролу, помер у віці 87 років. Про це пише NYtimes.

Джеррі Лі Льюїс виконував музику в стилі рокабілі, прославився гуркотливими партіями на фортепіано, пристрасним вокалом і запальним стилем. За агресивну на той момент манеру виконання його прозвали "Вбивцею".

Легенда року помер у своєму будинку в окрузі ДеСото, штат Міссісіпі, на південь від Мемфіса. Про його смерть повідомив його публіцист Зак Фарнум. Причини смерті він не назвав, але легендарний виконавець кілька останніх років скаржився на слабке здоров'я.

Найвідоміші його композиції, це Whole Lotta Shakin 'Goin' On і Great Balls of Fire.

Їх не брали на радіостанції через двозначність, але вони стали хітами після того, як Джеррі Лі Льюїс виконав Whole Lotta Shakin' на "Шоу Стіва Аллена". Хіт посів третє місце в поп-чартах і був проданий тиражем майже шість мільйонів копій по всьому світу, що зробило його одним із найграндіозніших хітів епохи раннього рок-н-ролу.

[ + – ] Джеррі Лі Льюїс на сцені Фото: Getty Images

Джеррі Лі Льюїса та його знаменитого колегу Елвіса Преслі називали суперниками, хоч Льюїс і казав, що жодного суперництва не було.

"Є різниця між феноменом і стилістом, — сказав він журналу для колекціонерів платівок Goldmine у 1981 році. — Я стиліст, Елвіс був феноменом, і не забувайте про це".

Манера виконання Льюїса в ті манірні часи здавалася абсолютно обурливою, він грав на фортепіано стоячи, відкидаючи лавку ногою, підвивав, скуйовджував волосся і бив ногою по клавішах. Критики були нажахані, але армія шанувальників Льюїса лише зростала.

[ + – ] Джеррі Лі Льюїс виконує свій головний хіт Great Balls Of Fire!

"Ні в кого не було більш творчого підходу до музики або запального підходу до її виконання", — сказав Пітер Гуральник, автор двотомної біографії Преслі.

Утім, як справжній рокер, Джеррі Лі Льюїс уславився і любовними пригодами.

У 1958 році, коли його третій хіт Breathless піднявся до № 2 у чартах, він вирушив у тріумфальне турне по Британії. Репортери з'ясували, що молода дівчина, яка подорожувала з ним, Майра Гейл Браун, була його 13-річною нареченою і його двоюрідною сестрою, і що містер Льюїс усе ще був одружений зі своєю другою дружиною, коли вимовляв клятви для свого третього шлюбу.

На запитання журналістів, чи не надто молода дівчина для заміжжя, Майра відповіла: "О, ні, зовсім ні. Вік не має значення вдома. Ви можете одружитися в 10 років, якщо зможете знайти чоловіка".

Скандал був грандіозним, Льюїсу довелося перервати турне та повернутися до США. Радіостанції відмовлялися ставити його пісні, звукозаписна компанія розірвала з ним контракт.

[ + – ] Джеррі Лі Льюїс виконує Whole Lotta Shakin' Goin' On на "Шоу Стіва Аллена"

Як наслідок він почав виступати в клубах і виконувати кантрі.

Його перший кантрі-реліз Another Place, Another Time посів 4-е місце в чарті країн Billboard у 1968 році, і того ж року він увійшов до десятки кращих кантрі-хітів. Його смуга успіху тривала до 1970-х років. Зрештою він записав майже два десятки кантрі-синглів, що потрапили до десятки найкращих, закінчуючи 39 and Holding у 1981 році, і майже стільки ж кантрі-альбомів.

Однак роки пияцтва та зловживання наркотиками почали брати своє, і життя рок-легенди покотилося під укіс.

Його син Джеррі Лі-молодший загинув у ДТП у 1973 році. У вересні 1976 року, дивлячись телевізор у будинку своєї дружини, Льюїс випадково вистрілив своєму басистові Норману Оуенсу в груди з пістолета Magnum калібру 357, оголосивши: "Я збираюся вистрілити в ту пляшку Coca-Cola, або мене звати не Джеррі Лі." Містер Оуенс вижив і подав позов.

Через два місяці Льюїс в'їхав на своєму Lincoln Continental у головні ворота Грейсленда, маєтка Преслі в Мемфісі, всього через кілька годин після того, як його заарештували і посадили у в'язницю за звинуваченням у водінні в нетверезому вигляді. Пізніше охоронець повідомив поліції, що містер Льюїс, розмахуючи пістолетом, вимагає зустрічі з Преслі та відмовлявся піти.

Легендарний музикант став завсідником лікарень і реабілітаційних центрів. Внутрішня кровотеча через розрив слизової оболонки шлунка мало не вбила його в 1981 році.

Його четверта дружина Джарен Пейт потонула в басейні в 1982 році. Його п'ята дружина, Шон Мішель Стівенс, померла від передозування метадоном у 1983 році.

Тільки коли музикантові видалили половину шлунка, він зменшив темп. Із шостою дружиною він розлучився у 2004 році. Із сьомою прожив до смерті. У нього залишилося четверо дітей і безліч онуків. А книга Майри Льюїс "Великі вогняні кулі: історія Джеррі Лі Льюїса без цензури", опублікована в 1982 році, була екранізована в 1989 році. Головну роль виконав Денніс Квейд.

[ + – ] Трейлери фильму "Великі вогняні кулі"

У 2019 році музикант переніс серйозний інсульт, через який не міг грати на піаніно. Але він до цього встиг записати треки з Міком Джаггером, Кітом Річардсом, Еріком Клептоном, Віллі Нельсоном, Джиммі Пейджем, Нілом Янгом і Кідом Роком.

[ + – ] Джері Лі Льюїс та Мік Джаггер

У 2022 році — через 36 років після того, як він був одним із перших членів Залу слави рок-н-ролу — пан Льюїс був введений до Зали слави музики кантрі. Він був надто хворий, щоб бути присутнім на церемонії.

"Я єдиний, хто вартий виїденого яйця. Усі інші мертві або пішли. Тільки Вбивця рулить", — говорив Джеррі Лі Льюїс в інтерв'ю 1981 року.