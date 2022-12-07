Дочь Деми Мур и Брюса Уиллиса появилась в нижнем белье (фото)

Дочь знаменитых американских актеров появилась на публике в откровенном образе.

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31-летняя Скаут Уиллис посетила выставку Saint Laurent, посвященную 30-летию переиздания книги Мадонны "Секс". Фотографиям в откровенном наряде она поделилась в своем Instagram-аккаунте. Об этом пишет Daily Мail.

Дочь Брюса Уиллиса и Деми Мур вышла в свет в черном мини-платье с баской, которое демонстрировало ее белое нижнее белье. Ее образ дополнили салатовые туфли на каблуках и сумка в тон наряду.

На опубликованых кадрах видно, что волосы Скаут Уиллис распущены, а на лице нюдовый макияж. Девушка позировала рядом с изображением Мадонны.

"Фотографии из самой сексуальной аэродинамической трубы YSL", — подписала она снимки.

Напомним, средняя дочь 59-летней актрисы Деми Мур и 67-летнего "крепкого орешка" Брюса Уиллиса — 30-летняя Скаут Уиллис — записала новый клип для своего авторского сингла "Woman At Best". По этому случаю ее знаменитая мама решила показать, как сильно гордится достижениями дочери и опубликовала фото и отрывок видео у себя в Instagram.

Также Фокус писал, что дочь Брюса Уиллиса показала новое фото больного отца.