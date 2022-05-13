Точно близнецы. Деми Мур показала фотографию своей средней дочери

Скаут Уиллис как две капли воды похожа на свою знаменитую маму, которая ей очень гордится.

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Средняя дочь 59-летней актрисы Деми Мур и 67-летнего "крепкого орешка" Брюса Уиллиса — 30-летняя Скаут Уиллис — записала новый клип для своего авторского сингла "Woman At Best". По этому случаю ее знаменитая мама решила показать, как сильно гордится достижениями дочери и опубликовала фото и отрывок видео у себя в Instagram.

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"Новая песня Woman At Best уже вышла! Она волшебная и могущественная. Я гордая мама", — подписала актриса фото.

Подписчики отреагировали на публикацию Деми Мур овациями, отметив, что ее средняя дочка очень похожа на нее, и такая же талантливая, как и знаменитая мама.

Напомним, у 30-летней Скаут Уиллис есть две сестры — старшая Румен Уиллис, она известная актриса, и младшая Талулла Уиллис — художница и фотограф. Скаут назвали в честь персонажа знаменитого романа "Убить пересмешника".

В детстве девушка снялась в нескольких фильмах — "Бандиты", "Завтрак мастеров" и "Алая буква", но во взрослом возрасте отказалась продолжать кинокарьеру и сосредоточилась на более интересных для нее темах. Скаут известная фемактивистка, которая активно отстаивает права женщин. Однажды она ходила топлес по улицам Нью-Йорка в знак протеста против лицемерной политики Instagram. Соцсети активно критиковали за то, что боты удаляют изображения голых женщин. Даже тех, кто кормят грудью или тех, кто пережил рак груди, и хотят об этом рассказать.

Как писал ранее Фокус, 67-летний Брюс Уиллис больше не будет сниматься в кино. У актера диагностировали афазию. Эта болезнь приводит к поражению мозга, когда человек постепенно забывает, как читать, писать, говорить. Известно, что на съемках последнего фильма "Стекло" актер даже не улыбался, и его всегда сопровождал помощник, чтобы правильно направлять Уиллиса во время ходьбы.

Также Фокус рассказывал о том, как Деми Мур поздравила бывшего супруга с днем рождения, поделившись архивными фото и поблагодарив его за дочерей.