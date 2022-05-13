Точно близнюки. Демі Мур показала фото своєї середньої дочки

Скаут Вілліс, як дві краплі води, схожа на свою знамениту маму, яка нею дуже пишається.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Середня дочка 59-річної акторки Демі Мур та 67-річного "міцного горішка" Брюса Вілліса — 30-річна Скаут Вілліс — записала новий кліп для свого авторського синглу "Woman At Best". З цієї нагоди її знаменита мама вирішила показати, як сильно пишається досягненнями доньки й опублікувала фото та уривок відео у себе в Instagram.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

"Нова пісня Woman At Best вже вийшла! Вона чарівна та могутня. Я горда мама", — підписала акторка фото.

Підписники відреагували на публікацію Демі Мур оваціями, зазначивши, що її середня донька дуже схожа на неї, і така ж талановита, як і знаменита мама.

Нагадаємо, 30-річна Скаут Вілліс має дві сестри — старшу Румен Вілліс, вона відома акторка, і молодша Талулла Вілліс — художниця і фотографиня. Скаут назвали на честь персонажа знаменитого роману "Вбити пересмішника".

У дитинстві дівчина знялася у кількох фільмах — "Бандити", "Сніданок майстрів" і "Червона буква", але в дорослому віці відмовилася продовжувати кінокар'єру та зосередилася на більш цікавих для неї темах. Скаут відома фемактивістка, яка активно обстоює права жінок. Якось вона ходила топлес вулицями Нью-Йорка на знак протесту проти лицемірної політики Instagram. Соцмережі активно критикували через те, що боти видаляють зображення голих жінок. Навіть тих, хто годує грудьми або тих, хто пережив рак грудей, і хочуть про це розповісти.

Як писав раніше Фокус, 67-річний Брюс Вілліс більше не зніматиметься в кіно. В актора діагностували афазію. Ця хвороба призводить до ураження мозку, коли людина поступово забуває, як читати, писати, говорити. Відомо, що на зйомках останнього фільму "Скло" актор навіть не посміхався, і його завжди супроводжував помічник, щоб правильно спрямовувати Вілліса під час ходьби.

Також Фокус розповідав про те, як Демі Мур привітала колишнього чоловіка з днем народження, поділившись архівними фото та подякувавши йому за дочок.