Дочка Демі Мур і Брюса Вілліса з'явилася в спідній білизні (фото)

Дочка відомих американських акторів з'явилася на публіці у відвертому образі.

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31-річна Скаут Вілліс відвідала виставку Saint Laurent, присвячену 30-річчю перевидання книги Мадонни "Секс". Фотографіям у відвертому вбранні вона поділилася у своєму Instagram-акаунті. Про це пише Daily Мail.

Дочка Брюса Вілліса та Демі Мур вийшла у світ у чорній мінісукні з баскою, яка демонструвала її білу спідню білизну. Її образ доповнили салатові туфлі на підборах і сумка в тон наряду.

На опублікованих кадрах видно, що волосся Скаут Вілліс розпущене, а на обличчі нюдовий макіяж. Дівчина позувала поряд із зображенням Мадонни.

"Фотографії з найсексуальнішої аеродинамічної труби YSL", — підписала вона знімки.

Нагадаємо, середня дочка 59-річної акторки Демі Мур і 67-річного "міцного горішка" Брюса Вілліса — 30-річна Скаут Вілліс — записала новий кліп для свого авторського синглу Woman At Best. Із цієї нагоди її знаменита мама вирішила показати, як сильно пишається досягненнями доньки, та опублікувала фото й уривок відео у себе в Instagram.

Також Фокус писав, що дочка Брюса Вілліса показала нове фото хворого батька.