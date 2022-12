Ума Турман неожиданно вышла в свет с младшей дочерью

Десятилетняя Луна – дочь актрисы от миллиардера Арпада Бюссона. И она редко появляется на публике.

Related video

В театре Shubert в Нью-Йорке прошла премьера мюзикла Some Like It Hot. Мероприятие посетили Ума Турман с дочерью Луной. Об этом пишет Daily Mail.

Ума Турман посетила премьеру мюзикла вместе с младшей дочерью, 10-летней Луной Турман-Бюссон. С которой она нечасто появляется на публике.

[ + – ] Ума Турман показала младшую дочь Луну Фото: Getty Images

Ума и Арпад Бюссон состояли в отношениях с 2007 по 2014 гг. А потом актриса и миллиардер долго судились за опеку. Которую, в итоге, получила Турман.

Ума Турман нечасто выходит в свет с детьми, так что ее появление с младшей дочкой на красной дорожке произвело фурор.

Мюзикл Some Like It Hot (Некоторые любят погорячее) основан на культовой криминальной комедии Билли Уайлдера 1959 года о том, как двое музыкантов, скрываясь от бандитов, вынуждены переодеться в женскую одежду и выдавать себя за музыкантов из женского джаз-ансамбля. Роли в оригинальном фильме исполнили Мэрилин Монро, Тони Кертис и Джек Леммон.

Ума пришла на премьеру, чтобы поддержать Мэтью Лопеса, который написал книгу Some Like It Hot в соавторстве с ведущей ночного ток-шоу Эмбер Раффин.

Скоро на экраны выйдет полнометражном режиссерском дебюте 45-летнего драматурга "Красный, белый и королевский синий" про любовь принца и сына американского дамы-президента, который будет транслироваться на Amazon Prime Video. Турман в новом проекте играет президента США Эллен Клермонт.

Напомним, кроме Луны от Арпада Бюссона, у Умы Турман есть сын Левон Грин и дочь Майя от семилетнего брака с актером Итаном Хоуком. Майя сама стала актрисой и получила известность после съемок в сериале "Очень странные дела".

Также на премьеру мюзикла со всей своей семьей пришла актриса Сара Джессика Паркер вместе с мужем Мэттью Бродериком, 20-летним сыном Джеймсом и 13-летними дочерьми Табитой и Марион.

Сара Джессика Паркер редко выходит в свет вместе с детьми и никогда не говорит о них в интервью, но в последнее время, однако, дети актрисы несколько раз сопровождали мать на мероприятиях.