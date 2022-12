Ума Турман несподівано побачила світ із молодшою дочкою

Десятирічна Луна — дочка акторки від мільярдера Арпада Бюссона. І вона рідко з'являється на публіці.

У театрі Shubert у Нью-Йорку пройшла прем'єра мюзиклу Some Like It Hot. Захід відвідали Ума Турман із дочкою Луною. Про це пише Daily Mail.

Ума Турман відвідала прем'єру мюзиклу разом із молодшою дочкою, 10-річною Луною Турман-Бюссон. Із нею вона не часто з'являється на публіці.

[ + – ] Ума Турман показала молодшу доньку Луну Фото: Getty Images

Ума й Арпад Бюссон були в стосунках із 2007 по 2014 роки. А потім акторка та мільярдер довго судилися за опіку. Її, зрештою, отримала Турман.

Ума Турман нечасто виходить у світ із дітьми, так що її поява з молодшою донькою на червоній доріжці викликала фурор.

Мюзикл Some Like It Hot ("У джазі тільки дівчата") заснований на культовій кримінальній комедії Біллі Вайлдера 1959 року про те, як двоє музикантів, ховаючись від бандитів, змушені переодягнутися в жіночий одяг і видавати себе за музикантів із жіночого джаз-ансамблю. Ролі в оригінальному фільмі виконали Мерилін Монро, Тоні Кертіс і Джек Леммон.

Ума прийшла на прем'єру, щоб підтримати Метью Лопеса, який написав книгу Some Like It Hot у співавторстві з ведучою нічного ток-шоу Ембер Рафін.

Незабаром на екрани вийде повнометражний режисерський дебют 45-річного драматурга "Червоний, білий і королівський синій" про любов принца та сина американської пані-президента, який транслюватиметься на Amazon Prime Video. Турман у новому проєкті грає президентку США Еллен Клермонт.

Нагадаємо, крім Луни, від Арпада Бюссона Ума Турман має сина Левона Гріна та дочку Майю від семирічного шлюбу з актором Ітаном Гоуком. Майя сама стала акторкою та здобула популярність після зйомок у серіалі "Дивні дива".

Також на прем'єру мюзиклу з усією своєю родиною прийшла акторка Сара Джесіка Паркер разом із чоловіком Меттью Бродеріком, 20-річним сином Джеймсом і 13-річними дочками Табітою та Маріон.

Сара Джессіка Паркер рідко виходить у світ разом із дітьми та ніколи не говорить про них в інтерв'ю, проте останнім часом діти акторки кілька разів супроводжували матір на заходах.