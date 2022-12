Пара из Швеции собирает деньги, чтобы выкупить права на трек Last Christmas и запретить его

Супруги считают, что люди, которые любят легендарную рождественскую песню — их враги.

Супруги из Швеции, Томас и Ханна Мазетти, настолько сильно ненавидят песню "Last Christmas" группы Wham!, что собрали в Сети более 60 тысяч долларов (более 2 миллионов гривен), чтобы выкупить права на нее и больше никогда не слышать. Об этом пишет издание Daily Mail.

Отмечается, что паре понадобится еще от 15 до 25 миллионов долларов для выполнения своей цели. В настоящее время права на "Last Christmas" принадлежат компании Warner Chappell Music UK.

Если это удастся, они намерены захоронить запись на финском полигоне ядерных отходов, где он будет лежать минимум два миллиона лет. В настоящее время 327 человек присоединились к инициативе супругов.

По словам Ханны, ее ненависть к этой песне началась 13 лет назад, когда она работала в кафе в Оксфорде, где постоянно крутили песню на повторе.

"Специально к рождественскому сезону мой босс записал диск с праздничным плейлистом. Он изредка приходил в кафе, и поэтому не понимал агонию своего персонала, который умирал, слыша Last Christmas по 111 раз в день", — рассказала Ханна.

В прошлом году она говорила с друзьями о том, как сильно все еще не любит эту песню и сколько она заплатила бы, чтобы больше никогда ее не слышать. Это и вдохновило ее на проведение сбора средств в Интернете.

"Мне жаль, но так должно быть, – добавляет женщина. – Мы не ненавидим Wham!, но мы ненавидим эту песню. Это потому, что ее крутят 5,000 раз в день, но мы чувствуем, что нужно что-то сделать, чтобы поддержать людей, страдающих так же, как и мы".

Супруги добавляют, что люди, которые любят слушать эту песню, — их враги. И вообще существуют и другие песни, которые стоило бы снять с эфира, например, All I Want For Christmas Мэрайи Кэри.

Напомним, автор легендарной песни Джордж Майкл умер у себя дома в Оксфордшире в 2016 году.