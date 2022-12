Пара зі Швеції збирає гроші, щоб викупити права на трек Last Christmas та заборонити його

Подружжя вважає, що люди, які люблять легендарну різдвяну пісню, — їхні вороги.

Подружжя зі Швеції, Томас і Ханна Мазетті настільки сильно ненавидить пісню "Last Christmas" групи Wham!, що зібрали в мережі понад 60 тисяч доларів (понад 2 мільйони гривень), щоб викупити права на неї й більше ніколи не чути. Про це пише видання Daily Mail.

Зазначається, що парі знадобиться ще від 15 до 25 мільйонів доларів для виконання своєї мети. Зараз права на "Last Christmas" належать компанії Warner Chappell Music UK.

Якщо це вдасться, вони мають намір поховати запис на фінському полігоні ядерних відходів, де він лежатиме щонайменше два мільйони років. Наразі 327 осіб приєдналися до ініціативи подружжя.

За словами Ханни, її ненависть до цієї пісні розпочалася 13 років тому, коли вона працювала у кафе в Оксфорді, де постійно крутили пісню на повторі.

"Спеціально до різдвяного сезону мій бос записав диск зі святковим плейлистом. Він зрідка приходив у кафе, і тому не розумів агонію свого персоналу, який помирав, чуючи Last Christmas по 111 разів на день", — розповіла Ханна.

Минулого року вона говорила з друзями про те, як сильно все ще не любить цю пісню і скільки б вона заплатила, щоб більше ніколи її не чути. Це надихнуло її на проведення збору коштів в інтернеті.

"Мені шкода, але так має бути, — додає жінка. — Ми не ненавидимо Wham!, але ми ненавидимо цю пісню. Це тому, що її крутять 5,000 разів на день, але ми відчуваємо, що треба щось зробити, щоб підтримати людей, які страждають так само, як і ми".

Подружжя додає, що люди, які люблять слухати цю пісню, — їхні вороги. І взагалі існують інші пісні, які варто було б зняти з ефіру, наприклад, All I Want For Christmas Мераї Кері.

Нагадаємо, автор легендарної пісні Джордж Майкл помер у себе вдома в Оксфордширі у 2016 році.