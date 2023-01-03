Постапокалипсис, магия и мрачный культ. Топ-7 новых сериалов 2023 года
2023 год обещает быть богат на экранизации популярных игр и романов, а также на очень дорогие амбициозные проекты.
В 2023 году фанатов сериалов ждут немало интересных проектов. Некоторые уже стартовали, или стартуют в ближайшее время. По поводу некоторых сохраняется интригующее молчание, но ясно, что тем, кто любит истории на несколько серий и сезонов, будет, чем себя занять. И, конечно, в новых сериалах занято немало звездных актеров.
Фокус собрал топ-7 самых интересных проектов, которые ждут нас в 2023 году.
"Калейдоскоп" (Kaleidoscope)
1 января 2023, Netflix
"Калейдоскоп" — сериал, рассказывающий о тщательно продуманном ограблении. Банда воров пытается взломать одно из самых надежных хранилищ в мире. В числе продюсеров значится Ридли Скотт. Главную роль исполнил Джанкарло Эспозито. Сериал интересен тем, что серии, носящие название цветов, можно смотреть в разном порядке. Всего серий восемь, каждая становится частью головоломки.
"Один из нас" (The Last of Us)
5 января 2023, HBO
Это экранизация одной из самых популярных в мире видеоигр The Last of Us. Сценарий написал ее создатель Нил Дракманн. Игра, вышедшая 10 лет назад, рассказывала историю контрабандиста Джоэла, который пытается выжить в мире, где большинство людей убила ужасная инфекция. Выжившие стали зомби, но не они являются главной угрозой для Джоэла и его спутницы, девочки Элли, у которой есть иммунитет к заболеванию. Джоэла играет Педро Паскаль, Элли – звезда "Игры престолов" Белла Рамзи. Сериал заявлен как самый дорогой проект в истории HBO.
"Мэйфейрские ведьмы" (Anne Rice’s Mayfair Witches)
8 января 2023, АМС
Сериал по серии романов Энн Райс, автора сверхпопулярных произведений про вампира Лестата – "Вампирские хроники". Это история о семье ведьм Мэйфейр, живущих в Новом Орлеане, чье благосостояние зависит от связи с неким сверхъестественным существом, именуемым Лэшер. Главную роль исполнила Александра Даддарио.
"Кумир", или "Идол" (The Idol)
2023, HBO
Еще один проект НВО, сюжет которого окружен интригой. Музыкант The Weeknd играет загадочного лидера некого культа и владельца лос-анджелесского ночного клуба. У него возникают запутанные отношения с молодой поп-звездой Джослин, роль которой исполнила Лили-Роуз Депп. Сюжет обещает быть скандальным и шокирующим. Снимал его Сэм Левинсон, создатель сериала "Эйфория".
"Три женщины" (Three Women)
21 сентября 2023, Showtime
Экранизация романа Лизы Тадео, которая провела несколько лет рядом с тремя своими героинями, чтобы узнать их желания и секреты. Одна история о владелице ресторана, муж которой находит ей любовников, вторая – решается на измену после многих лет брака, в котором она чувствует себя нежеланной, третья – о студентке, которая выдвигает обвинения в домогательствах против преподавателя. Шейлин Вудли играет писательницу по имени Джиа, которая и рассказывает их истории.
Fallout
2023, Amazon Prime Video
Еще одна экранизация культовой компьютерной игры. Снимают его создатели сериала "Мир Дикого Запада". Как известно, сюжет игры Fallout происходит в США после ядерной катастрофы. В одной из игр главный герой выживает в криокамере в Убежище и ищет своего потерянного ребенка спустя сто лет. Но какая история будет рассказана в сериале – неизвестно. Одну из ролей исполнит звезда "Твин Пикса" и "Секса в большом городе" Кайл Маклахлен.
"Сыновья Ананси" (Anansi Boys)
2023, Amazon Prime Video
Фантастический мини-сериал по рассказу писателя Нила Геймана, действие которого происходит во вселенной "Американских богов". Ананси – это персонаж африканской мифологии, который предстает в образе паука. По сюжету, главный герой, "Толстый Чарли", узнает после смерти отца, что у него есть брат, которому передались сверхъестественные способности. С той поры его жизнь радикально меняется. По слухам, одну из ролей получила Вупи Голдберг, а съемки ведутся в Шотландии.