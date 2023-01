Постапокалипсис, магия и мрачный культ. Топ-7 новых сериалов 2023 года

2023 год обещает быть богат на экранизации популярных игр и романов, а также на очень дорогие амбициозные проекты.

В 2023 году фанатов сериалов ждут немало интересных проектов. Некоторые уже стартовали, или стартуют в ближайшее время. По поводу некоторых сохраняется интригующее молчание, но ясно, что тем, кто любит истории на несколько серий и сезонов, будет, чем себя занять. И, конечно, в новых сериалах занято немало звездных актеров.

Фокус собрал топ-7 самых интересных проектов, которые ждут нас в 2023 году.

"Калейдоскоп" (Kaleidoscope)

1 января 2023, Netflix

[ + – ] Трейлер сериала "Калейдоскоп"

"Калейдоскоп" — сериал, рассказывающий о тщательно продуманном ограблении. Банда воров пытается взломать одно из самых надежных хранилищ в мире. В числе продюсеров значится Ридли Скотт. Главную роль исполнил Джанкарло Эспозито. Сериал интересен тем, что серии, носящие название цветов, можно смотреть в разном порядке. Всего серий восемь, каждая становится частью головоломки.

"Один из нас" (The Last of Us)

5 января 2023, HBO

[ + – ] Трейлер сериала "Один из нас"

Это экранизация одной из самых популярных в мире видеоигр The Last of Us. Сценарий написал ее создатель Нил Дракманн. Игра, вышедшая 10 лет назад, рассказывала историю контрабандиста Джоэла, который пытается выжить в мире, где большинство людей убила ужасная инфекция. Выжившие стали зомби, но не они являются главной угрозой для Джоэла и его спутницы, девочки Элли, у которой есть иммунитет к заболеванию. Джоэла играет Педро Паскаль, Элли – звезда "Игры престолов" Белла Рамзи. Сериал заявлен как самый дорогой проект в истории HBO.

"Мэйфейрские ведьмы" (Anne Rice’s Mayfair Witches)

8 января 2023, АМС

[ + – ] Трейлер сериала "Мэйфейрские ведьмы"

Сериал по серии романов Энн Райс, автора сверхпопулярных произведений про вампира Лестата – "Вампирские хроники". Это история о семье ведьм Мэйфейр, живущих в Новом Орлеане, чье благосостояние зависит от связи с неким сверхъестественным существом, именуемым Лэшер. Главную роль исполнила Александра Даддарио.

"Кумир", или "Идол" (The Idol)

2023, HBO

[ + – ] Трейлер сериала "Кумир"

Еще один проект НВО, сюжет которого окружен интригой. Музыкант The Weeknd играет загадочного лидера некого культа и владельца лос-анджелесского ночного клуба. У него возникают запутанные отношения с молодой поп-звездой Джослин, роль которой исполнила Лили-Роуз Депп. Сюжет обещает быть скандальным и шокирующим. Снимал его Сэм Левинсон, создатель сериала "Эйфория".

"Три женщины" (Three Women)

21 сентября 2023, Showtime

[ + – ] Трейлер сериала "Три женщины"

Экранизация романа Лизы Тадео, которая провела несколько лет рядом с тремя своими героинями, чтобы узнать их желания и секреты. Одна история о владелице ресторана, муж которой находит ей любовников, вторая – решается на измену после многих лет брака, в котором она чувствует себя нежеланной, третья – о студентке, которая выдвигает обвинения в домогательствах против преподавателя. Шейлин Вудли играет писательницу по имени Джиа, которая и рассказывает их истории.

Fallout

2023, Amazon Prime Video

[ + – ] Первый кадр из сериала Fallout

Еще одна экранизация культовой компьютерной игры. Снимают его создатели сериала "Мир Дикого Запада". Как известно, сюжет игры Fallout происходит в США после ядерной катастрофы. В одной из игр главный герой выживает в криокамере в Убежище и ищет своего потерянного ребенка спустя сто лет. Но какая история будет рассказана в сериале – неизвестно. Одну из ролей исполнит звезда "Твин Пикса" и "Секса в большом городе" Кайл Маклахлен.

"Сыновья Ананси" (Anansi Boys)

2023, Amazon Prime Video

[ + – ] Анонс сериала "Сыновья Ананси"

Фантастический мини-сериал по рассказу писателя Нила Геймана, действие которого происходит во вселенной "Американских богов". Ананси – это персонаж африканской мифологии, который предстает в образе паука. По сюжету, главный герой, "Толстый Чарли", узнает после смерти отца, что у него есть брат, которому передались сверхъестественные способности. С той поры его жизнь радикально меняется. По слухам, одну из ролей получила Вупи Голдберг, а съемки ведутся в Шотландии.