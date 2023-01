Постапокаліпсис, магія і похмурий культ. Топ 7 нових серіалів 2023 року

2023 обіцяє бути багатим на екранізації популярних ігор і романів, а також на дуже дорогі амбітні проєкти.

Related video

У 2023 році на фанатів серіалів чекають чимало цікавих проєктів. Дехто вже стартував, або стартує найближчим часом. Щодо деяких зберігається інтригувальна мовчанка, але зрозуміло, що тим, хто любить історії на кілька серій і сезонів, буде чим себе зайняти. І, звісно, у нових серіалах зайнято чимало зіркових акторів.

Фокус зібрав топ 7 найцікавіших проєктів, які чекають на нас у 2023 році.

"Калейдоскоп" (Kaleidoscope)

1 січня 2023 року, Netflix

[ + – ] Трейлер серіалу "Калейдоскоп"

"Калейдоскоп" — серіал, який розповідає про ретельно продумане пограбування. Банда злодіїв намагається зламати одне з найнадійніших сховищ у світі. Серед продюсерів — Рідлі Скотт. Головну роль виконав Джанкарло Еспозіто. Серіал цікавий тим, що серії, які мають назву кольорів, можна дивитися в різному порядку. Усього серій вісім, кожна стає частиною головоломки.

"Останні з нас" (The Last of Us)

5 січня 2023 року, HBO

[ + – ] Трейлер серіалу "Останні з нас"

Це екранізація однієї з найпопулярніших у світі відеоігор The Last of Us. Сценарій написав її автор Ніл Дракманн. Гра, що вийшла 10 років тому, розповідала історію контрабандиста Джоела, який намагається вижити у світі, де більшість людей убила жахлива інфекція. Вижилі стали зомбі, але не вони є головною загрозою для Джоела та його супутниці, дівчинки Еллі, у якої є імунітет до захворювання. Джоела грає Педро Паскаль, Еллі — зірка "Гри престолів" Белла Рамзі. Серіал заявлений як найдорожчий проєкт історії HBO.

"Мейфейрські відьми" (Anne Rice's Mayfair Witches)

8 січня 2023 року, АМС

[ + – ] Трейлер серіалу "Мейфейрські відьми"

Серіал із серії романів Енн Райс, авторки надпопулярних творів про вампіра Лестата — "Вампірські хроніки". Це історія про сім'ю відьом Мейфейр, які живуть у Новому Орлеані, чий добробут залежить від зв'язку з якоюсь надприродною істотою, що називається Лешер. Головну роль виконала Александра Даддаріо.

"Кумир", або "Ідол" (The Idol)

2023, HBO

[ + – ] Трейлер серіалу "Кумир"

Ще один проєкт НВО, сюжет якого оточений інтригою. Музикант The Weeknd грає загадкового лідера певного культу та власника лос-анджелеського нічного клубу. У нього виникають заплутані стосунки із молодою поп-зіркою Джослін, роль якої виконала Лілі-Роуз Депп. Сюжет обіцяє бути скандальним і шоковим. Знімав його Сем Левінсон, автор серіалу "Ейфорія".

"Три жінки" (Three Women)

21 вересня 2023 року, Showtime

[ + – ] Трейлер серіалу "Три жінки"

Екранізація роману Лізи Тадео, яка провела кілька років поряд із трьома своїми героїнями, щоб дізнатися про їхні бажання та секрети. Одна історія про власницю ресторану, чоловік якої знаходить їй коханців, друга — наважується на зраду після багатьох років шлюбу, в якому вона почувається небажаною, третя — про студентку, яка висуває звинувачення у домаганнях проти викладача. Шейлін Вудлі грає письменницю на ім'я Джіа, яка розповідає їхні історії.

Fallout

2023, Amazon Prime Video

[ + – ] Перший кадр із серіалу Fallout

Ще одна екранізація культової гри. Знімають його творці серіалу "Світ Дикого Заходу". Як відомо, сюжет гри Fallout відбувається у США після ядерної катастрофи. В одній з ігор головний герой виживає у кріокамері в Притулку і шукає свою втрачену дитину через сто років. Але яка історія буде розказана у серіалі — невідомо. Одну з ролей виконає зірка "Твін Піксу" та "Сексу у великому місті" Кайл Маклахлен.

"Сини Анансі" (Anansi Boys)

2023, Amazon Prime Video

[ + – ] Анонс серіалу "Сини Ананси"

Фантастичний мінісеріал із розповіді письменника Ніла Геймана, дія якого відбувається у всесвіті "Американських богів". Анансі — це персонаж африканської міфології, який постає як павука. За сюжетом, головний герой, "Товстий Чарлі", дізнається після смерті батька, що в нього є брат, якому передалися надприродні здібності. З того часу його життя радикально змінюється. За чутками, одну з ролей здобула Вупі Голдберг, а зйомки ведуться у Шотландії.