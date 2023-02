Мошенница Анна Делви стала звездой рекламной кампании ко Дню всех влюбленных

Анна, настоящая фамилия которой Сорокина, стала звездой кампейна бренда Alexander Wang.

Известная мошенница Анна Сорокина, которая прославилась под выдуманной фамилией Делви, стала звездой рекламной кампании дизайнера Александра Вэнга. Ролики появились в соцсетях бренда, для начала, в TikTok. но сама Анна в бутике не появлялась – она все еще под домашним арестом и не может покидать свою квартиру.

Зато в видео внимание акцентировано на ее электронном браслете и ярко-красных туфлях на очень высокой платформе.

[ + – ] Анна Делви в рекламном кампейне

В ролике, посвященном рекламной кампании The Cupid Doors, Анна Делви приглашает отметить День всех влюбленных во флагманском бутике Alexander Wang в Нью-Йорке.

У посетителей бутика есть возможность выиграть инкрустированный кристаллами клатч в форме сердца с бахромой из кристаллов. Так, его цена составляет 1 995 долларов.

Обладателем клатча-сердечка станет тот, кто с первого раза подберет ключик к замочку, закрывающему прозрачный сундучок, в котором и выставлен клатч.

If she can. So can you, — гласит девиз акции: "Если она смогла, то и у вас выйдет", — намекает Вэнг на тюремное заключение Анны Делви.

Напомним, мошенница Анна Сорокина выдавала себя за богатую наследницу Анну Делви. В итоге она оказалась в тюрьме, а ее история заинтересовала Netflix, который снял сериал "Изобретая Анну".

Сейчас Анна Делви вышла на свободу, но находится под домашним арестом. На улицу она может выходить только для того, чтобы отмечаться у своего инспектора. Но зато из каждого своего появления она делает настоящее шоу. А еще она занялась продажей своих картин и запускает собственное шоу.