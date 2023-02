Шахрайка Анна Делві стала зіркою рекламної кампанії до Дня всіх закоханих

Анна, справжнє прізвище якої Сорокіна, стала зіркою кампейну бренду Alexander Wang.

Відома шахрайка Анна Сорокіна, яка прославилася під вигаданим прізвищем Делві, стала зіркою рекламної кампанії дизайнера Олександра Венга. Ролики з'явилися в соцмережах бренду, спочатку, в TikTok, але сама Анна в бутику не з'являлася — вона все ще під домашнім арештом і не може покидати свою квартиру.

Натомість у відео увага акцентована на її електронному браслеті та яскраво-червоних туфлях на дуже високій платформі.

[ + – ] Анна Делві у рекламному кампейні

У ролику, присвяченому рекламній кампанії The Cupid Doors, Анна Делві запрошує відсвяткувати День усіх закоханих у флагманському бутику Alexander Wang у Нью-Йорку.

У відвідувачів бутика є можливість виграти інкрустований кристалами клатч у формі серця з бахромою із кристалів. Так, його ціна становить 1 995 доларів.

Власником клатча-сердечка стане той, хто з першого разу підбере ключик до замочка, що закриває прозору скриньку, в якій і виставлений клатч.

If she can. So can you, — говорить девіз акції: "Якщо вона змогла, то й у вас вийде", — натякає Венг на ув'язнення Анни Делві.

Нагадаємо, шахрайка Анна Сорокіна видавала себе за багату спадкоємицю Анну Делві. Зрештою вона опинилася у в'язниці, а її історія зацікавила Netflix, який зняв серіал "Вигадана Анна".

Наразі Анна Делві вийшла на волю, але перебуває під домашнім арештом. На вулицю вона може виходити тільки для того, щоб відмічатися у свого інспектора. Зате з кожної своєї появи вона робить справжнє шоу. А ще вона взялася за продаж своїх картин і запускає власне шоу.