Новая угроза. Как Меган Маркл может испортить коронацию Карла III

После того, как сводная сестра Меган Маркл подала на нее в суд за клевету, у королевской семьи Великобритании прибавилось головной боли.

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С появлением Меган Маркл в качестве жены принца Гарри королевская семья Великобритании в буквальном смысле потеряла сон и покой. Несмотря на то, что герцоги Сассекские уже третий год живут в США, бывшая актриса продолжает доставлять неприятности родственникам своего супруга, причем даже косвенно. В этот раз под угрозой оказалось освещение коронации Карла III, поскольку судебная тяжба Меган и ее сводной сестры Саманты может перебить фон торжественного события. Такое мнение высказал бывший пресс-секретарь королевы Дики Арбитер (с 1988 по 2000 год), работавший и при новом монархе, на шоу Palace Confidential.

"У этой истории есть потенциал сбить с толку новости о коронации, отвлекая внимание в важный год для королевской семьи. Это немного похоже на прогулку по минному полю, которое было только наполовину обезврежено, и нам действительно нужно подождать и посмотреть, что решит судья", – сказал он ведущему Джо Элвину.

Как известно, 58-летняя Саманта Маркл подала в суд на герцогиню Сассекскую за клевету, требуя от нее моральной компенсации за испорченную репутацию в размере 75 тыс. долларов.

Уже состоялось первое заседание в видеоформате, где Саманта присутствовала со своим адвокатом. Она утверждает, что откровения Меган в интервью Опре Уинфри в марте 2021 года, где та рассказала о своем пути "из грязи в князи" и обвинила сестру в том, что та сменила фамилию обратно на Маркл, чтобы заработать на этом денег, заставили людей ненавидиеть ее и видеть в ней корыстолюбивого человека.

Адвокаты Меган, которые также присутствовали на заседании, заявили, что претензии были "неуместными" и "оскорбительными" для бывшей звезды кино и потребовали закрыть дело.

По информации Mail on Sunday, тот факт, что Сассексы не приедут на коронацию , является для Букингемского дворца еще одной головной болью. Не пригласить пару на мероприятие двор не может, потому что это чревато очередной волной слухов о сложных отношениях в семье, но и отказ Меган и Гарри присутствовать на церемонии тоже может нанести удар по репутации монархии.

Ранее Фокус писал, что герцогов Сассекских пока не пригласили на коронацию, и этот вопрос по-прежнему остается открытым.

Тем временем авторитет пары в США продолжает падать. Если раньше стало известно о снижении их популярности, то теперь супругов высмеяли в мультсериале "Южный парк", а история с обмороженным пенисом Гарри повеселила гостей популярного ток-шоу.