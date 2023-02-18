Нова небезпека. Як Меган Маркл може зіпсувати коронацію Карла III

Після того, як зведена сестра Меган Маркл подала на неї до суду за наклеп, у королівської родини Великобританії додалося головного болю.

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З появою Меган Маркл як дружини принца Гаррі королівська родина Великобританії буквально втратила сон і спокій. Незважаючи на те, що герцоги Сассекські вже третій рік живуть у США, колишня актриса продовжує завдавати неприємностей родичам свого чоловіка, до того ж навіть побічно. Цього разу під загрозою виявилося висвітлення коронації Карла III, оскільки судовий позов Меган та її зведеної сестри Саманти може перебити тло урочистої події. Таку думку висловив колишній прессекретар королеви Дікі Арбітер (з 1988 по 2000 рік), який працював і за нового монарха, на шоу Palace Confidential.

"Ця історія має потенціал збити новини про коронацію, відволікаючи увагу у важливий рік для королівської сім'ї. Це трохи схоже на прогулянку мінним полем, яке було тільки наполовину знешкоджено, і нам дійсно потрібно почекати і подивитися, що вирішить суддя", — Сказав він ведучому Джо Елвіну.

Як відомо, 58-річна Саманта Маркл подала до суду на герцогиню Сассекську за наклеп, вимагаючи від неї моральної компенсації за зіпсовану репутацію у розмірі 75 тис. доларів.

Вже відбулося перше засідання у відеоформаті, де Саманта була присутня зі своїм адвокатом. Вона стверджує, що одкровення Меган в інтерв'ю Опрі Вінфрі в березні 2021 року, де та розповіла про свій шлях "із грязі у князі" і звинуватила сестру в тому, що та змінила прізвище назад на Маркл, щоб заробити на цьому грошей, змусили людей ненавидіти її і бачити в ній користолюбну людину.

Адвокати Меган, які також були присутні на засіданні, заявили, що претензії були "недоречними" та "образливими" для колишньої зірки кіно і вимагали закрити справу.

За інформацією Mail on Sunday, той факт, що Сассекси не приїдуть на коронацію, є для Букінгемського палацу ще одним головним болем. Не запросити пару на захід двір не може, тому що це може призвести до чергової хвилі чуток про складні стосунки в сім'ї, але й відмова Меган і Гаррі бути присутніми на церемонії теж може завдати удару по репутації монархії.

Раніше Фокус писав, що герцогів Сассекських поки що не запросили на коронацію, і це питання, як і раніше, залишається відкритим.

Тим часом, авторитет пари в США продовжує падати. Якщо раніше стало відомо про зниження їх популярності, то тепер подружжя висміяли у мультсеріалі "Південний парк", а історія з обмороженим пенісом Гаррі порадувала гостей популярного токшоу.