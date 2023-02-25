"Поистине удивительные мужество": король Великобритании лично обратился к украинцам

Британский монарх восхищен поведением украинцев в противодействии российской агрессии и отметил, что встречаться с представителями нашей страны для него "большое удовольствие".

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Король Великобритании Карл III в годовщину полномасштабного вторжения РФ в Украину выразил восхищение украинской нации за ее мужество и стойкость. Личное обращение британского монарха к украинцам опубликовано на странице королевской семьи в Instagram.

"Прошел год с момента, как народ Украины невероятно пострадал от неспровоцированного полномасштабного нападения на нацию. Он продемонстрировал поистине удивительные мужество и стойкость перед лицом такой человеческой трагедии. Мир с ужасом наблюдал за всеми … страданиями, причиненными украинцам, многих из которых я имел большое удовольствие встретить здесь, в Великобритании, и по всему миру, от Румынии до Канады", — подчеркнул Карл III.

Также монарх вспомнил о личной встрече с Владимиром Зеленским, которая состоялась в начале февраля в Букингемском дворце. Он сказал, что позиция Британии с тех пор осталась неизменной.

[ + – ] Король Великобритании лично обратился к украинцам

"Лондон на стороне Украины в это трудное время и вместе с союзниками делает все от себя зависящее, чтобы поддержать Киев. Поэтому я могу только надеяться, что всплеск солидарности во всем мире может принести не только практическую помощь, но и силу от осознания того, что мы едины", — отметил британский король.

Ранее Король посетил обучение украинских военных в Великобритании.

Свою поддержку украинцам высказывал и будущий король с супругой. В конце февраля 2022 на официальных аккаунтах теперь уже принца и принцессы Уэльских Уильяма и Кейт, появились сообщения, в которых королевские супруги выразили свою поддержку народу Украины. После они неоднократно посещали украинских беженцев.

Напомним, 18 февраля на Мюнхенской конференции премьер-министр Великобритании Риши Сунак сообщил, что в Великобритании уже стартовали учения украинских пилотов на самолетах НАТО. Британский премьер заявил, что государство готово поддержать союзников, если они могут немедленно передать самолеты Украине.

Премьер-министр Великобритании также призвал мировых лидеров удвоить военную поддержку Украины и предоставить Киеву долгосрочные гарантии безопасности для предотвращения агрессии со стороны Российской Федерации и защиты международного порядка.