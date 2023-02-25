"Воістину дивовижна мужність": король Великобританії особисто звернувся до українців

Британський монарх захоплений поведінкою українців у протидії російській агресії та зазначив, що зустрічатися з представниками нашої країни для нього "велике задоволення".

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Король Великобританії Карл III у річницю повномасштабного вторгнення РФ в Україну висловив захоплення українською нацією за її мужність і стійкість. Особисте звернення британського монарха до українців опубліковано на сторінці королівської родини в Instagram.

"Минув рік із моменту, як народ України неймовірно постраждав від неспровокованого повномасштабного нападу на націю. Він продемонстрував справді дивовижну мужність і стійкість перед лицем такої людської трагедії. Світ із жахом спостерігав за всіма... стражданнями, завданими українцям, із багатьма з яких я мав велике задоволення зустріти тут, у Великій Британії, і по всьому світу, від Румунії до Канади", — підкреслив Карл III.

Також монарх згадав про особисту зустріч із Володимиром Зеленським, яка відбулася на початку лютого в Букінгемському палаці. Він сказав, що позиція Британії відтоді залишилася незмінною.

[ + – ] Король Великобританії особисто звернувся до українців

"Лондон на боці України в цей скрутний час і разом із союзниками робить усе від себе залежне, щоб підтримати Київ. Тому я можу тільки сподіватися, що сплеск солідарності в усьому світі може принести не лише практичну допомогу, а й силу від усвідомлення того, що ми єдині", — зазначив британський король.

Раніше Король відвідав навчання українських військових у Великій Британії.

Свою підтримку українцям висловлював і майбутній король із дружиною. Наприкінці лютого 2022 року на офіційних акаунтах тепер уже принца та принцеси Уельських Вільяма та Кейт, з'явилися повідомлення, де королівське подружжя висловило свою підтримку народу України. Після цього вони неодноразово відвідували українських біженців.

Нагадаємо, 18 лютого на Мюнхенській конференції прем'єр-міністр Великобританії Ріші Сунак повідомив, що у Великій Британії вже стартували навчання українських пілотів на літаках НАТО. Британський прем’єр заявив, що держава готова підтримати союзників, якщо вони можуть негайно передати літаки Україні.

Прем'єр-міністр Великобританії також закликав світових лідерів подвоїти військову підтримку України та надати Києву довгострокові гарантії безпеки для запобігання агресії з боку Російської Федерації та захисту міжнародного порядку.