Красная помада, дерзкое мини и меховые сапоги: 53-летняя Гвен Стефани произвела модный фурор

Гвен пришла на церемонию CMT Music Awards с мужем Блейком Шелтоном.

Related video

Американская певица Гвен Стефани – из тех женщин, над которыми время не имеет власти. Она продолжает носить яркие и смелые наряды, красить губы красной помадой и радоваться жизни, будучи счастливой в браке. Звезда вместе с мужем, кантри-певцом Блейком Шелтоном, появилась на 57-й церемонии вручения наград CMT Music Awards в Moody Center в Остине, штат Техас, и сразу же приковала к себе внимание публики.

На красной дорожке знаменитая блондинка позировала в обтягивающей мини-юбке с золотыми пайетками, которую она сочетала с белой классической рубашкой под черным блейзером и подходящим галстуком. На ногах у нее были колготы в сетку и меховые сапоги черного цвета.

Волосы Гвен собрала в высокий двойной пучок, а губы традиционно покрыла ярко-красной помадой.

Ее супруг, 46-летний Шелтон, выбрал смешанный ансамбль, состоящий из синих джинсов и черного блейзера, жилета и галстука поверх серой классической рубашки. Образ он дополнил парой коричневых ковбойских сапог. Мужчина также отрастил бороду и усы.

Блейк Шелтон за свою блестящую карьеру стал девятикратным лауреатом премии CMT Award. Уроженец Оклахомы ранее получил четыре номинации "Видео года", выиграв в 2017 году за клип "Я позову собак". Он выпустил свой последний альбом Body Language в мае 2021 года, который стал 12-м в его карьере. В период с июля 2020 года по октябрь 2021 года вышли сингла, в том числе "Happy Anywhere", "Minimum Wage" и "Come Back As A Country Boy".

В этом году Блейк выступил на мероприятии.

Вышла на сцену и Гвен, которая спела в дуэте с открывавшей тур Шелтона Карли Пирс. Она сменила мини на не менее короткое платье белого цвета в красный рисунок с драпировкой. В последний раз Стефани выпустила свой праздничный альбом You Make It Feel Like Christmas в качестве сольного исполнителя в октябре 2017 года, а ее последним альбомом с рок-группой No Doubt был Push And Shove в сентябре 2012 года.

Пара поженилась два года назад. До сих пор супруги продолжают демонстрировать на публике любовь и нежность.

Ранее Фокус писал, что в декабре прошлого года появилась информация о беременности Гвен Стефани, которая, как показало время, не подтвердилась.