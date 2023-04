Червона помада, зухвале міні та хутряні чоботи: 53-річна Гвен Стефані викликала модний фурор

Гвен прийшла на церемонію CMT Music Awards із чоловіком Блейком Шелтоном.

Американська співачка Гвен Стефані – із тих жінок, над якими час не має влади. Вона продовжує носити яскраві та сміливі вбрання, фарбувати губи червоною помадою та радіти життю, та залишається щасливою у шлюбі. Зірка разом із чоловіком, кантрі-співаком Блейком Шелтоном, з'явилася на 57-й церемонії вручення нагород CMT Music Awards у Moody Center в Остіні, штат Техас, й одразу прикувала до себе увагу публіки.

На червоній доріжці знаменита блондинка позувала в мініспідниці з золотими паєтками, яку вона поєднала з білою класичною сорочкою під чорним блейзером і відповідною краваткою. На ногах у неї були колготи в сітку та хутряні чоботи чорного кольору.

Волосся Гвен зібрала у високий подвійний пучок, а губи традиційно нафарбувала яскраво-червоною помадою.

Її чоловік, 46-річний Шелтон, вибрав змішаний ансамбль, що складався із синіх джинсів та чорного блейзера, жилета та краватки поверх сірої класичної сорочки. Образ він доповнив коричневими ковбойськими чоботами. Чоловік також відростив бороду та вуса.

Блейк Шелтон за свою блискучу кар'єру став дев'ятиразовим лауреатом премії CMT Award. Уродженець Оклахоми раніше отримав чотири номінації "Відео року", вигравши у 2017 році за кліп "Я покличу собак". Він випустив свій останній альбом Body Language у травні 2021 року, що став 12-м у його кар'єрі. У період з липня 2020 року по жовтень 2021 року вийшли сингли, зокрема "Happy Anywhere", "Minimum Wage" та "Come Back As A Country Boy".

Цього року Блейк виступив на заході.

Вийшла на сцену і Гвен, яка заспівала в дуеті з Карлі Піарсе, котра відкривала тур Шелтона . Вона змінила міні на не менш коротку сукню білого кольору з червоним малюнком із драпіруванням. Востаннє Стефані випустила свій святковий альбом You Make It Feel Like Christmas як сольний виконавець у жовтні 2017 року, а її останній диск з рок-гуртом No Doubt був Push And Shove вийшов у вересні 2012 року.

Пара одружилася два роки тому. Досі подружжя продовжує демонструвати на публіці любов та ніжність.

Раніше Фокус писав, що у грудні минулого року з'явилася інформація про вагітність Гвен Стефані, котра, як показав час, не підтвердилася.