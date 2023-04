Ким Кардашьян публично извинилась перед сестрой: что случилось

Модный скандал тянется с 2018 года.

Ким Кардашьян извинилась за высмеивание наряда своей младшей сестры Хлои во время поездки в Японию в 2018 году после того, как поклонники заметили, что она носила розовую пушистую шубу, похожую на ту, которая, по ее словам, делала ее сестру похожей на "клоуна". Соответствующим постом теледива поделилась в своем Instagram.

Через пять лет после того, как Ким Кардашьян в эпизоде сериала "Keeping Up with the Kardashians" жестоко раскритиковала смелый модный выбор Хлои, 42-летняя звезда реалити-шоу призналась, что повзрослела после того, как сказала, что ей "столь отвратительны" безумные наряды ее сестер.

"Люди растут и развиваются, нормально??? Извините", — написала она в своем Instagram после того, как Кортни Кардашьян отметила, насколько последние наряды Ким похожи на те, которые они с Хлои носили в Токио.

Мать четырех детей даже опубликовала твит, в котором показывала фотографии Ким, на которых она примеряла почти идентичную нежно-розовую шубу из искусственного меха, от поклонника, призвавшего бизнес-вумен "попросить прощения сейчас".

Поняв, как резко прозвучали ее слова, Ким поделилась видео, на котором она говорит Кортни и Хлои, что они выглядят так, будто они "одеваются, как японские гейши".

На кадрах Кортни защищалась, говоря: "Я думала, что мои волосы выглядели хорошо вчера вечером, и я думала, что мой наряд был веселым для Японии".

Другие фотографии и кадры в слайд-шоу Ким включали милый снимок, на котором она и дочери Норт и Чикаго все одеты в розовое.

"Стиль Санрио", — подписала она пост, содержавший изображение ее 3D-маникюра Hello Kitty и TikTok об их приключениях в Японии.

