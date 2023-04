Кім Кардашʼян публічно попросила вибачення у сестри: що сталось

Модний скандал тягнеться ще з 2018 року.

Related video

Кім Кардашʼян попросила вибачення за висміювання вбрання своєї молодшої сестри Хлої під час поїздки до Японії у 2018 році після того, як шанувальники зауважили, що вона носила рожеву пухнасту куртку, схожу на ту, яка, за її словами, робила її сестру схожою на "клоуна". Відповідним дописом теледіва поділилася у своєму Instagram.

Через п’ять років після того, як Кім Кардашʼян в епізоді серіалу "Keeping Up with the Kardashians" жорстоко розкритикувала сміливий модний вибір Хлої, 42-річна зірка реаліті-шоу зізналася, що подорослішала після того, як сказала, що їй "настільки огидні" божевільні вбрання її сестер.

"Люди ростуть і розвиваються, нормально??? Вибачте", — написала вона у своєму Instagram після того, як Кортні Кардашʼян зазначила, наскільки останні вбрання Кім схожі на ті, які вони з Хлої носили в Токіо.

Мати чотирьох дітей навіть опублікувала твіт, у якому показувала фотографії Кім, на яких вона приміряла майже ідентичну ніжно-рожеву шубу зі штучного хутра, від шанувальника, який закликав бізнесвумен "попросити вибачення зараз".

Кім Кардашʼян

Зрозумівши, наскільки різко прозвучали її слова, Кім поділилася відео, на якому вона каже Кортні та Хлої, що вони виглядають так, ніби вони "вдягаються, як японські гейші".

На кадрах Кортні захищалася, кажучи: "Я думала, що моє волосся виглядало добре вчора ввечері, і я думала, що мій наряд був веселим для Японії".

Інші фотографії та кадри в слайд-шоу Кім включали милий знімок, на якому вона та дочки Норт, дев’ять років, і Чикаго, п’ять років, усі одягнені в рожеве.

"Стиль Санріо", — підписала вона пост, який містив зображення її 3D-манікюру Hello Kitty і TikTok про їхні пригоди в Японії.

Хлої Кардашʼян Фото: khloekardashian

Нагадаємо, як Кім Кардашʼян виглядала у 12 років.

Також Фокус писав про пляжну фотосесію Кім Кардашʼян у Малібу.