The Weeknd впервые вышел в свет со своей девушкой на фестивале "Коачелла"

Певец старался спрятаться от фанатов, закрыв лицо банданой.

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Известный певец Абель Макконен Тесфайе, который выступает под псевдонимом The Weeknd, впервые вышел в свет со своей девушкой Сими Хадрой, посетив знаменитый музыкальный фестиваль Coachella. Об этом пишет Daily Mail.

Певец старался сохранить инкогнито, скрыв лицо за банданой, но его все равно узнали фанаты.

33-летний артист, которого недавно заметили на вечеринке в Лос-Анджелесе, посетил второй день фестиваля вместе со своей 29-летней девушкой Сими Хадрой.

The Weeknd и Сими Хадра

Напомним, певец очень скрытен, когда дело касается его личной жизни. Он это объясняет застенчивостью и неуверенностью в себе.

Но известно, что с апреля 2015 по август 2019 года Тейфайе состоял в отношениях с американской моделью Беллой Хадид. Она даже снялась в музыкальном клипе на его сингл In the Night.

После он недолго встречался с певицей и актрисой Селеной Гомес. И с ней он тоже в свое время посещал "Коачеллу".

Одно время ходили слухи, что у него роман с Анджелиной Джоли. Но в итоге певец начал встречаться с моделью и диджеем Сими Хадрой из Саудовской Аравии. Сими была близкой подругой Беллы Хадид, однако после того, как ее роман с The Weeknd стал достоянием общественности – Хадид с ней поссорилась и отписалась в соцсетях.

The Weeknd и Сими Хадра

В пятницу обладатель премии MTV Music Award неожиданно появился на шоу DJ Metro Boomin.

Там он исполнил новую песню Double Fantasy из сериала "Идол" от HBO, в котором сыграл музыканта и главу таинственного культа. Пару ему на съемочной площадке составила Лили-Роуз Депп, которая играет восходящую звезду.

The Weeknd является одним из соавторов шоу вместе с Резой Фахимом и писателем и создателем культового сериала "Эйфория" Сэмом Левинсоном.

Сериал будет показан вне конкурса на Каннском кинофестивале в мае.

Артист, официальное имя которого Абель Тесфайе, сказал журналу Interview, что участие в телешоу было для него новым вызовом, который он хотел принять.

Он рассказал, что, создавая своего героя Тедроса в "Идоле", хотел притвориться кем-то другим.

"Это было то, чем я всегда хотел заниматься. Кино и телевидение всегда были сердцебиением всего, что я делаю в творчестве. Если вы посмотрите мои музыкальные клипы, то даже в звуковом плане все будет кинематографичным и отсылающим к фильмам, которыми я одержим", — признался певец.

Недавно сотрудники съемочной группы, которые работали над сериалом "Идол", дали интервью, в котором рассказали, что на съемочной площадке царит хаос, и сценарий сериала столько раз переписывали, что он превратился в "порно с пытками".