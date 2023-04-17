The Weeknd вперше вийшов на публіку зі своєю дівчиною на фестивалі "Коачелла"

Співак намагався сховатись від фанатів, закривши обличчя банданою.

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Відомий співак Ейбель Макконен Тесфає, який виступає під псевдонімом The Weeknd, вперше побачив світ зі своєю дівчиною Сімі Хадрою, відвідавши знаменитий музичний фестиваль Coachella. Про це пише Daily Mail.

Співак намагався зберегти інкогніто, приховавши обличчя за банданою, але його все одно впізнали фанати.

33-річний артист, якого нещодавно помітили на вечірці у Лос-Анджелесі, відвідав другий день фестивалю разом зі своєю 29-річною дівчиною Сімі Хадрою.

The Weeknd та Сімі Хадра

Нагадаємо, співак дуже потайливий, коли справа стосується його особистого життя. Він це пояснює сором'язливістю та невпевненістю в собі.

Але відомо, що з квітня 2015 по серпень 2019 Тейфає перебував у відносинах з американською моделлю Беллою Хадід. Вона навіть знялася у музичному кліпі на його сингл In the Night.

Після цього він недовго зустрічався зі співачкою та актрисою Селеною Гомес. І з нею він також свого часу відвідував "Коачеллу".

У свій час ходили чутки, що в нього роман з Анджеліною Джолі. Але в результаті співак почав зустрічатися з моделлю та діджеєм Сімі Хадрою із Саудівської Аравії. Сімі була близькою подругою Белли Хадід, проте після того, як її роман із The Weeknd став надбанням громадськості – Хадід з нею посварилася та відписалася у соцмережах.

The Weeknd та Сімі Хадра

У п'ятницю володар премії MTV Music Award зненацька з'явився на шоу DJ Metro Boomin.

Там він виконав нову пісню Double Fantasy із серіалу "Ідол" від HBO, у якому зіграв музиканта та голову таємничого культу. Пару йому на знімальному майданчику склала Лілі-Роуз Депп, яка грає зірку, що сходить.

The Weeknd є одним зі співавторів шоу разом із Резою Фахімом та письменником та творцем культового серіалу "Ейфорія" Семом Левінсоном.

Серіал буде показано поза конкурсом на Каннському кінофестивалі у травні.

Артист, офіційне ім'я якого Ейбель Тесфає, сказав журналу Interview, що участь у телешоу була для нього новим викликом, який він хотів взяти.

Він розповів, що, створюючи свого героя Тедроса в "Ідолі", хотів прикинутися кимось іншим.

"Це було те, чим я завжди хотів займатися. Кіно і телебачення завжди були серцебиттям всього, що я роблю у творчості. Якщо ви подивитесь мої музичні кліпи, то навіть у звуковому плані все буде кінематографічним і відсилати до фільмів, якими я одержимий", — зізнався співак.

Нещодавно співробітники знімальної групи, які працювали над серіалом "Ідол", дали інтерв'ю, в якому розповіли, що на знімальному майданчику панує хаос, і сценарій серіалу стільки разів переписували, що він перетворився на "порно з тортурами".