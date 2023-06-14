Против Тилля Линдеманна, солиста Rammstein, возбудили дело об изнасиловании – СМИ

Сам певец все отрицает, но в деле обнаружился "русский след". Якобы женщин к нему приводила некая Алена Макеева, которая называет себя "директор по кастингу".

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Прокуратура Берлина расследует дело вокалиста Rammstein Тилля Линдеманна, которое возбудили после нескольких жалоб. За последние несколько дней несколько женщин выдвинули обвинения против Линдеманна. Они рассказали, что во время концертов отбирали молодых женщин и спрашивали, не хотят ли они прийти на вечеринку после шоу. По описаниям некоторых женщин, на вечеринке их накачивали наркотиками. Некоторые сообщили об изнасилованиях. Юристы Линдеманна все отрицают. Об этом пишет Berliner Zeitung.

Сейчас прокуратура Берлина ведет расследование. Как подтвердили в юридическом комитете Палаты представителей, к музыканту есть несколько претензий. Сейчас их проверяет прокуратура.

60-летний солист Rammstein отрицает обвинения. "Серьезные обвинения в адрес нашего клиента были выдвинуты различными женщинами в социальных сетях, особенно в Instagram, Twitter и YouTube. Неоднократно утверждалось, что на концертах Rammstein женщин накачивали нокаутирующими леденцами или алкоголем, чтобы наш клиент мог совершать над ними половые акты. Все без исключения эти утверждения не соответствуют действительности", — заявили адвокаты певца.

Ранее о подобном заявила ирландская певица Шелби Линн. Она рассказала, что ее вместе с другими девушками пригласили на вечеринку с группой перед концертом в Вильнюсе.

Девушек угощали текилой, после она оказалась в одной комнате с Линдеманном, но она утверждает, что не хотела заниматься с ним сексом. После она сообщила, что проснулась с синяками на теле, ознобом и тошнотой. Шелби предположила, что ее накачали наркотиками.

Фото, опуликованное Шелби Линн

В группе Rammstein отмели все обвинения. После Шелби сказала, что не утверждала, что Тилль ее изнасиловал.

Пост Rammstein Фото: Скриншот

После выяснилось, что у истории есть продолжение. Якобы "вербовкой" девушек на подобные вечеринки занималась россиянка Алена Макеева, которая называет себя "директором по кастингу" Rammstein.

Алена Макеева и Тилль Линдеманн Фото: Instagram alena_makeeva Алена Макеева и Тилль Линдеманн Фото: Instagram alena_makeeva

Позже появилось сообщение о том, что ее уволили из группы, а издание BILD сообщило, что она никогда официально в ней и не работала: с ней не было контракта.

По распоряжению Тилля Линдеманна Алене больше не предоставляется доступ к группе, VIP-зонам или закулисью. Но она сходила на концерт в Мюнхене и продолжает делать вид, что близка к Rammstein, что раздражает участников группы.

Про Алену известно немного. Она стала появляться вместе с Rammstein десять лет назад. Российским СМИ она рассказывала, что познакомилась с Rammstein в 2013 году во время фестиваля "Рок над Волгой". Она подала заявку на участие в клипе группы.

"Я узнала, что моя любимая группа проводит кастинг участников. Поэтому я прислал фото топлесс, и меня приняли", — рассказывала она. В 2019 году она также снялась в клипе Rammstein на песню "Радио" — тоже топлесс.

У нее в Instagram много фото и с другими звездами: Игги Попом, Мэрилином Мэнсоном, Ником Кейвом, Борисом Гребенщиковым.

Макеева с Борисом Гребенщиковым

"Мое хобби — встречаться со звездами", — сказала как-то Макеева в одном из интервью.

Напомним, ранее стало известно, что с известного голливудского актера Арми Хаммера сняли все обвинения в сексуальном насилии.