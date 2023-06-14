Проти Тілля Ліндеманна, соліста Rammstein, порушили справу про зґвалтування – ЗМІ

Сам співак все заперечує, але у справі виявився "російський слід". Нібито жінок до нього приводила Альона Макєєва, яка називає себе "директором по кастингу".

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Прокуратура Берліна розслідує справу вокаліста Rammstein Тілля Ліндеманна, яку порушили після кількох скарг. За останні кілька днів кілька жінок висунули звинувачення проти Ліндемана. Вони розповіли, що під час концертів відбирали молодих жінок та питали, чи не хочуть вони прийти на вечірку після шоу. За описами деяких жінок, на вечірці їх накачували наркотиками. Деякі повідомили про зґвалтування. Юристи Ліндеманна все заперечують. Про це пише Berliner Zeitung.

Наразі прокуратура Берліна веде розслідування. Як підтвердили в юридичному комітеті Палати представників, музикант має кілька претензій. Наразі їх перевіряє прокуратура.

60-річний соліст Rammstein заперечує звинувачення. "Серйозні звинувачення на адресу нашого клієнта були висунуті різними жінками в соціальних мережах, особливо в Instagram, Twitter і YouTube. Неодноразово стверджувалося, що на концертах Rammstein жінок накачували нокаутуючими льодяниками або алкоголем, щоб наш клієнт міг здійснювати над ними статеві акти. Усі без винятку ці твердження не відповідають дійсності", — заявили адвокати співака.

Раніше про це заявила ірландська співачка Шелбі Лінн. Вона розповіла, що її разом з іншими дівчатами запросили на вечірку із гуртом перед концертом у Вільнюсі.

Дівчат пригощали текілою, потім вона опинилася в одній кімнаті з Ліндеманном, але вона стверджує, що не хотіла займатися сексом. Потім вона повідомила, що прокинулася з синцями на тілі, ознобом і нудотою. Шелбі припустила, що її накачали наркотиками.

Фото, опубліковане Шелбі Лінн

У групі Rammstein заперечують всі звинувачення. Після Шелбі сказала, що не стверджувала, що Тілль її зґвалтував.

Пост Rammstein Фото: Скриншот

Після з'ясувалося, що історія має продовження. Нібито "вербуванням" дівчат на подібні вечірки займалася росіянка Альона Макєєва, яка називає себе "директором з кастингу" Rammstein.

Альона Макєєва та Тілль Ліндеманн Фото: Instagram alena_makeeva Альона Макєєва та Тілль Ліндеманн Фото: Instagram alena_makeeva

Згодом з'явилося повідомлення про те, що її звільнили з групи, а видання BILD повідомило, що вона ніколи офіційно в ній і не працювала: з нею не було контракту.

За розпорядженням Тілля Ліндеманна Альоні більше не надається доступ до групи, VIP-зон або закулісся. Але вона сходила на концерт у Мюнхені і продовжує вдавати, що близька до Rammstein, що дратує учасників гурту.

Про Олену відомо небагато. Вона стала з'являтися разом із Rammstein десять років тому. Російським ЗМІ вона розповідала, що познайомилася з Rammstein у 2013 році під час фестивалю "Рок над Волгою". Вона подала заявку на участь у кліпі групи.

"Я дізналася, що мій улюблений гурт проводить кастинг учасників. Тому я надіслав фото топлес, і мене прийняли", — розповідала вона. У 2019 році вона також знялася у кліпі Rammstein на пісню "Радіо" — теж топлес.

У неї в Instagram багато фото і з іншими зірками: Іггі Попом, Меріліном Менсоном, Ніком Кейвом, Борисом Гребенщиковим.

Макєєва з Борисом Гребенщиковим

"Моє хобі — зустрічатися із зірками", — сказала якось Макєєва в одному з інтерв'ю.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що з відомого голлівудського актора Армі Гаммера зняли всі звинувачення у сексуальному насильстві.