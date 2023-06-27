"Без обид" и обольщений. Стоит ли смотреть новую комедию с Дженнифер Лоуренс (видео)

В украинский кинопрокат вышла комедия о сексе и дружбе с Дженнифер Лоуренс в главной роли. Разбираем, о чем все это.

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Давно Голливуд не снимал молодежных романтических комедий, но, видимо, кинопродюсеры решили это исправить, пригласив Дженнифер Лоуренс на съемки ленты в жанре начала 2000-х. Здесь вам и неловкие забавные ситуации, и зарождающиеся чувства, и дружба с подоплекой искренности. Мы уже посмотрели фильм "Без обид" и готовы поделиться впечатлениями.

Дженнифер Лоуренс в роли Мэдди

О чем фильм "Без обид"

Итак, 32-летняя водительница Uber и по совместительству бариста Мэдди (Дженнифер Лоуренс), не смогла заплатить налог на недвижимость, в результате чего лишилась транспортного средства, на котором зарабатывала свои основные деньги. Испытав острую нужду в финансах, девушка соглашается на странноватое объявление, где авторы предлагают автомобиль Buick той, которая сможет соблазнить их сына и подготовить его морально и физически к поступлению в университет.

Трейлер фильма "Без обид"

Родители 19-летнего отшельника Перси обеспокоены его нелюдимостью и готовы заплатить девушке, которая "сможет его вытащить из раковины".

Так начинается долгий и сложный процесс обольщения Перси 32-летней Мэдди, который постепенно перерастает в дружбу и первую влюбленность для главного героя. Молодые люди делятся тайными, проживают невероятные приключения, целуются и ругаются. По ходу развития сюжета оказывается, что "вылезти из ракушки" нужно было и самой Мэдди, ведь она многие годы жила в обидах на отца, и это не давало ей двигаться вперед по жизни.

В итоге Мэдди перерастает затянувшийся юношеский максимализм, оставляет в прошлом мимолетные развлечения и короткие связи, продает мамин дом и отправляется вместе с Перси в закат, а точнее — в Калифорнию. Девушка едет в неизвестность, но на душе у нее светло, ведь она оставляет позади все, что долгие годы тянуло ее ко дну.

Чем хорош фильм "Без обид"

Конечно же, сюжет в нем довольно предсказуем, рейтинг R предполагает наличие обнаженных сцен и нецензурных выражений. Но в общем и целом фильм – о ментальном взрослении, победе над собой, необходимости учиться себя контролировать, сильных чувствах, ярких переживаниях, пусть и не только романтического характера.

При этом лента не претендует на уровень "сортирной комедии", с пошлыми шутками и ситуациями. Здесь все тоньше, милее, уютнее и человечнее.

Стоит ли смотреть фильм "Без обид" с Дженнифер Лоуренс?

Да, если:

Вам нравятся молодежные комедии, и вы ищете фильм, чтобы отвлечься.

Вам нравится Дженнифер Лоуренс (она здесь забавна и очень натуральна)

Нет, если:

Вы ждете от фильма крутых сюжетных поворотов и глубокомысленных диалогов. Конечно же, их здесь нет.

Ранее Фокус писал рецензию на второй сезон сериала "И просто так…".