56-летняя Сальма Хайек поделилась ярким фото в честь Национального дня бикини

Хайек, которая часто позирует в купальниках, стояла в бассейне без макияжа и смотрела в камеру.

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56-летняя мексикано-американская актриса Сальма Хайек Пино опубликовала фотографию в бикини. Сексуальный снимок звезда разместила в своем Instagram-аккаунте в честь Национального дня бикини.

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Звезда фильма "Супер Майк: Последний танец" продемонстрировала подтянутый животик и мускулистые ноги, а также стройные скульптурные руки. Супруга Франсуа-Анри Пино надела красочное и очень маленькое бикини.

Сальма Хайек Фото: Instagram salmahayek

Материал купальника представлял собой "лоскутное одеяло" из различных принтов, некоторые из которых были цветочными, другие были вдохновлены Индией. Также на нем была бледно-бежевая кружевная отделка с фестонами. Верх имел треугольную форму, а трусы были низкими и завязывались по бокам. Роскошный образ Сальма дополнила золотыми сережками и кольцом из белого золота, а ее ногти были покрыты светло-розовым лаком.

"С #НациональнымДнемБикини! Можете ли вы поверить, что бикини существует всего 77 лет?! Будем надеяться, что их тоже не забанят #notathrowback", — написала в подписи к публикации актриса.

5 июля отмечается Всемирный день бикини. Именно в этот день в 1946 году француз Луи Риар представил общественности купальник, который произвел революцию в пляжной моде.

Ранее Фокус писал, что Сальма Хайек поделилась снимками из сауны.