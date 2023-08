Американка с самым большим ртом установила еще один мировой рекорд (видео)

Девушка уверяет, что рот у нее настоящий, и она никогда не использовала никаких фильтров, чтобы он казался больше или шире.

33-летняя Саманта Рамсделл из штата Мэн (США), которая в июле 2021 года попала в Книгу рекордов Гиннеса как обладательница самого большого рта в мире (она может открыть рот на 6,52 см), похвасталась в TikTok новым достижением. По словам автора песен, комика и ведущей подкастов, она получила новый сертификат рекордсмена за самый широкий рот.

В клипе, который был просмотрен более 3,8 миллиона раз, Саманта начинает с того, что говорит подписчикам:

"Значит, у меня теперь два мировых рекорда Гиннеса. У меня есть мировой рекорд Гиннеса по самому большому раскрытию рта среди женщин. А еще у меня официально самый широкий рот в мире".

После этого Саманта демонстрирует тот самый рекорд, растянув рот до 4,07 дюйма (10,3 см). Она заверила свои три миллиона подписчиков, что никогда в жизни не пользовалась фильтрами, ее рот, как и сертификаты, самый настоящий.

Чтобы получить свой первый сертификат, Саманте пришлось доказать, что ее рот "полностью натуральный" и что она "не подвергалась хирургическому вмешательству". Проверка с помощью команды Guinness заняла более шести месяцев и включала в себя тщательный процесс измерений.

По словам Саманты, ее рот всегда был самой большой чертой на ее лице, когда она смотрела в зеркало, и через это в школе ее дразнили лягушкой.

Она пришла в соцсети в 20198 году и подчеркнула свою уникальную особенность, написав в своей биографии TikTok:

"Нет, это не фильтр… это просто мое лицо".

Девушка быстро прославилась. Она стала гостьей на шоу Эллен, Italia's Got Talent и CBS This Morning, теперь регулярно публикует контент в TikTok, а также ведет подкаст с парнем Джеймсом под названием Weird And Proud ("Странный и гордый"), в котором они обсуждают широкий спектр тем от инопланетян до колоноскопии.

