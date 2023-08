Американка з найбільшим ротом встановила ще один світовий рекорд (відео)

Дівчина запевняє, що рот у неї справжній, і вона ніколи не використовувала жодних фільтрів, щоб він здавався більшим або ширшим.

33-річна Саманта Рамсделл зі штату Мен (США), яка в липні 2021 року потрапила в Книгу рекордів Гіннеса як володарка найбільшого рота у світі (вона може відкрити рота на 6,52 см), похвалилася в TikTok новим досягненням. За словами авторки пісень, комікині і ведучої підкастів, вона отримала новий сертифікат рекордсмена за найширший рот.

У кліпі, який переглянули понад 3,8 мільйона разів, Саманта починає з того, що говорить підписникам:

"Значить, у мене тепер два світових рекорди Гіннеса. У мене є світовий рекорд Гіннеса з найбільшого розкриття рота серед жінок. А ще в мене офіційно найширший рот у світі".

Після цього Саманта демонструє той самий рекорд, розтягнувши рот до 4,07 дюйма (10,3 см). Вона запевнила своїх три мільйони підписників, що ніколи в житті не користувалася фільтрами, її рот, як і сертифікати, справжнісінький.

Щоб отримати свій перший сертифікат, Саманті довелося довести, що її рот "повністю натуральний" і що вона "не піддавалася хірургічному втручанню". Перевірка за допомогою команди Guinness тривала понад шість місяців і включала в себе ретельний процес вимірювань.

За словами Саманти, її рот завжди був найбільшою рисою на її обличчі, коли вона дивилася в дзеркало, і через це в школі її дражнили жабою.

Вона прийшла в соцмережі 20198 року і підкреслила свою унікальну особливість, написавши у своїй біографії TikTok:

"Ні, це не фільтр… це просто моє обличчя".

Дівчина швидко прославилася. Вона стала гостею на шоу Еллен, Italia's Got Talent і CBS This Morning, тепер регулярно публікує контент у TikTok, а також веде підкаст із хлопцем Джеймсом під назвою Weird And Proud ("Дивний і гордий"), у якому вони обговорюють широкий спектр тем: від інопланетян до колоноскопії.

