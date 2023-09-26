Звезда "Геракла" Кевин Сорбо раскритиковал феминисток и назвал коллег-актеров "идиотами"

65-летний актер, звезда сериала "Удивительные странствия Геракла" и фильма "Кулл-завоеватель", славится своими консервативными взглядами.

Related video

65-летний актер популярного сериала "Удивительные странствия Геракла", который в прошлом месяце утверждал, что Голливуд "отменил" его из-за его консервативных взглядов, записал новое противоречивое эссе для Fox News , в котором он раскритиковал Голливуд и своих коллег-актеров.

Важно

Звезда "Дюны" Тимоти Шаламе появился на страницах китайского Vogue+

Особое внимание Кевин уделил 27-летнему Тимоти Шаламе и 54-летнему Билли Портеру. 65-летний актер назвал нынешнюю любовь к андрогинности в моде "кризисом мужественности".

Кевин Сорб раскритиковал современных мужчин, отметив, что феминистки "победили", пока мужчины поддавались своим "базовым желаниям", таким как выпивка, наркотики, видеоигры и порно.

"На самом деле не имеет значения, на каком конце спектра мужественности вы находитесь; если вы стали жертвой своих низменных желаний, феминистская культура победила. Ты именно такой придурок, каким они хотят тебя видеть", — заявил Сорбо.

"Куда бы мы ни посмотрели, смелые, уверенные в себе женщины отодвигают на второй план пассивных мужчин, которые тихо отходят на второй план. В подвал. В прошлое", — отметил актер, заявив, что сегодня Америке нужны воины-защитники, а также ответственные и преданные отцы.

"Нам определенно не нужен еще один супергерой. Нам нужны мужчины, которые будут воспитывать своих детей, защищать свои дома, обеспечивать свои семьи и самоотверженно служить – все это невозможно, если они расточительны и пристрастились к удовольствиям", — резюмировал Сорбо.

Трейлер сериала "Удивительные странствия Геракла"

Кевин прославился благодаря роли Геракла в сериале "Удивительные странствия Геракла", который выходил на протяжении шести сезонов и пяти фильмах. Также он сыграл Кулла в фильме "Кулл-завоеватель". Эта картина должна была стать третьей в серии про Конана-варвара и главную роль должен был исполнить Арнольд Шварценеггер, но съемки отменили.

Также Сорбо играл капитана Дилана Ханта в фантастическом сериале "Андромеда".

В последние годы он активно пропагандировал христианские убеждения и консервативные взгляды, что, как он утверждает, привело к его "отмене" в Голливуде.

Уроженец Миннесоты заявил, что его пути с агентом разошлись после того, как звезду "Андромеды" занесли в "черный список".

Кевин Сорбо

"Мне было грустно. Мой менеджер и агент на протяжении многих лет говорил, что больше не сможет найти мне работу, потому что я христианин и консерватор… Сейчас в нашей стране такой огромный разрыв, и он увековечивается основными средствами массовой информации, фильмами и телевидением", — жаловался Сорбо в предыдущем эссе.

Напомним, именно стиль звезды "Дюны" возмутил Кевина Сорбо. Тимоти Шаламе славится своими экстравагантными нарядами и любит надевать рубашки и пиджаки, обнажающие торс. Иногда эти образы получаются не слишком удачными.