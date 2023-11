Джаред Лето взобрался на Эмпайр-стейт-билдинг и вошел в историю (видео)

Таким способом артист прорекламировал мировое турне своей группы 30 Seconds to Mars.

51-летний американский актер и музыкант Джаред Лето не перестает удивлять мир. И речь – не только о его молодости, ставшей притчей в языцех. Недавно он взобрался на здание Эмпайр-стейт-билдинг, чтобы объявить о мировом турне своей группы 30 Seconds to Mars. Кадрами опасного восхождения он поделился на своей странице в соцсети.

Артист взбирается по стене небоскреба в красном комбинезоне. Он стал первым человеком, который когда-либо легально поднялся на Эмпайр-стейт-билдинг.

"Я должен быть честным… это было намного сложнее, чем я думал. Это здание является свидетельством всех вещей, которые можно сделать в мире, если мы подумаем об этом, и это во многом послужило источником вдохновения для нашего последнего альбома "It’s The End Of The World But It’s A Beautiful Day’" ("Это конец света, но это прекрасный день").

Лето поднялся с 86-го по 104-й этаж, где достиг высоты около 400 метров, а затем продолжил восхождение, преодолев еще три яруса и подобравшись к "ледяному щиту" – основанию знаменитой антенны.

Джаред и раньше взбирался на высокие здания, причем без страховки, например в Германии в июне этого года, где залез по стене отеля на крышу, но на Эмпайр-стейт-билдинг он поднимался с полным снаряжением и веревками.

"Я был скорее взволнован, чем нервничал, чтобы сказать вам правду. Это было испытание на выносливость, и оно было очень острой", — продолжил Лето, отметив, что поранил руку до кровы через острые выступы.

Восхождение заняло около 20 минут. По словам Лето, он получил трогательную, но неожиданную поддержку, которая помогла ему преодолеть черту.

"Я добрался до вершины и просто сказал, что видел свою мать в окне 90-го этажа. Это был приятный сюрприз".

Поднявшись на здание, артист наблюдал восход солнца над городом.

"С тех пор, как я был ребенком, Нью-Йорк был местом, где вы хотели воплотить свои мечты в реальность. И в детстве я хотел быть артистом, и Нью-Йорк был местом, куда ты приехал, чтобы стать им. И Эмпайр-стейт-билдинг всегда был для меня этим символом. Меня всегда восхищал Эмпайр-стейт-билдинг, и я люблю лазить по нему", – отметил он.

Тур Лето "Времена года" пройдет по всему миру, охватив Латинскую Америку, Европу, Северную Америку, Австралию и Новую Зеландию. Он станет первым за пять лет для группы 30 Seconds to Mars.

Начиная с марта 2024 года в Южной Америке, группа собирается дать концерты в Великобритании и Европе весной, а затем летом провести концерт в США.

Джаред Лето неоднократно признавался, что очень любит городское скалолазание:

"Мне нравится лазить по зданиям в городах. Это действительно весело".

