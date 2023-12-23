Овны, Львы и Стрельцы. Финансовый Таро-прогноз в 2024 году Дракона

Каким будет 2024 год для представителей огненных знаков по части финансов.

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Нам предстоит встретить високосный 2024 год Дракона и стараться в нем преуспеть, что возможно, не всегда будет удаваться легко. Ведь високосные годы не отдичаются легкостью. Но с другой стороны, когда нам было легко за последние несколько лет.

Предлагаю рассмотреть денежный Таро-прогноз на 2024 год для знаков стихии Огня — Овнов, Львов и Стрельцов. Эти знаки резко принимают решения и привыкли действовать динамично. Рассматриваем, каким будет для них 2024 год в плане финансов.

Овен

Финансовый Таро-прогноз для Овнов на 2024 год Дракона

Первый квартал года для Овнов будет переменчивым, и периоды будут очень разными. Начало года обернется коротким затишьем в финансах, после чего наступит некий переломный момент, после которого, Овны будут себя чувствовать не лучшим образом и стараться возобновить энергетические и денежные потоки. Но все усилия окупятся сторицей и, начиная примерно с пятого месяца 2024 года вам будет регулярно улабыться удача, которую только остается ловить не лету. В конце года вас ожидает новое партнерство, которое добавит сил и энергии в вашу повседневность и финансовые вопросы. Причем, характер этого союза может состояться быть как деловым, так и личным.

Лев

Финансовый Таро-прогноз для Львов на 2024 год Дракона

В первой половине года Львы будут защищать свое финансовое пространство и отстаивать личные бизнес-интересы. Возможны ошибочные решения, которые могут обернуться позитивным опытом. Не огорчайтесь! В вашем случае все будет во благо. Начина со второй декады 2024 года вас будет преследовать финансовая удача, от которой не скрыться.

Вообще, Львы могут ожидать прорывов в финансовой сфере и переход на другой уровень. В этом году все будет в ваших руках: пространство будет вас одаривать.

Стрелец

Финансовый Таро-прогноз для Стрельцов на 2024 год Дракона

Стрельцам предстоит быть осторожными в первой декаде 2024 года. Возможны провокации, и резкое окончание партнерских отношений. Перемены, новые веяния и перспективыне проекты.

Начиная с третьей декады 2024 года Стрельцы будут ощущать себя хозяевами полежния. Угождать будут вам, а не вы и вас будет это радовать, как никогда. Вторая половина года ознаменуется финансовой стбальностью и плавным ростом (у кого-то резким ростом). А вот самый конец года может отличиться бесполезным ожиданием транша или оплаты услуг.