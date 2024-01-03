Дефицит кальция: 9 симптомов, на которые нужно обратить внимание

Мы часто испытываем недостаток кальция, даже не подозревая об этом. Но следует быть осторожными и знать симптомы, так как дефицит кальция может привести к серьезным проблемам со здоровьем.

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Дефицит кальция: очень распространенное заболевание, которое не следует недооценивать. Недостаток этого минерала встречается очень часто, особенно у женщин, но симптомы бывает крайне трудно выявить. Научные исследования подтверждают, что низкое потребление кальция приводит к проблемам со здоровьем. Поэтому полезно знать о том, какие признаки могут указывать на недостаток этого важного минерала в организме. Об этом пишет Vogue Italia,

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Кальций имеет фундаментальное значение для здоровья костей, зубов, кожи и мышц. "Хотя кальций является одним из наиболее важных минералов и одним из самых известных питательных веществ в нашем рационе, его дефицит широко распространен", — говорит диетолог доктор Ума Найду. "По оценкам, почти половина населения мира страдает от дефицита кальция". Это примерно 30% мужчин и 60% женщин в возрасте от 19 лет и старше.

Проблема в том, что большинство людей с дефицитом кальция не знают, что он у них есть. "Считается, что дефицит кальция чаще встречается в странах с низким и средним уровнем дохода, чем в странах с высоким уровнем дохода", — объясняет диетолог Джессика Уилсон, которая, однако, отмечает, что проблема ощущается и в странах с высоким уровнем дохода, таких как США.

На что обратить внимание

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Поскольку этой проблеме не уделяется особого внимания, обнаружить низкий уровень кальция легче всего на поздней стадии. По этой причине важно периодически сдавать анализы крови для проверки показателей. Однако есть некоторые симптомы, которые могут стать сигналом и указать на недостаток кальция на ранней стадии

ногти ломкие, тонкие, мягкие и легко ломаются;

кожа сухая, хрупкая, грубая, шелушится;

волосы выпадают больше, чем обычно;

зубы склонны к разрушению;

тахикардия;

бессонница;

дисбаланс в работе щитовидной железы, печени и почек;

мышечные судороги в ногах;

покалывание в губах, руках и ногах.

Последствия дефицита кальция

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Низкий уровень кальция может проявляться симптомами без особой тяжести, такими как мышечные судороги, ломкость ногтей и кариес или симптомами средней степени тяжести, например, потеря зубов. Но если не восполнить дефицит, то факторы риска станут гораздо более серьезными. "Хронический дефицит кальция может привести к ряду серьезных проблем, включая остеопороз и переломы", — отмечает диетолог Мариса Мур. "Это также может оказать негативное влияние на способность организма регулировать нервные сигналы, а также функцию сердца и мышц". Среди наиболее серьезных последствий, которые может иметь низкий уровень кальция, можно назвать:

Остеопороз — распространенный тип заболевания костей, возникает, когда кости становятся слишком хрупкими. Поскольку кальций необходим для здоровья костей, его дефицит может привести к ослаблению скелетной структуры — проблеме, которая может также затрагивать зубы и ногти.

распространенный тип заболевания костей, возникает, когда кости становятся слишком хрупкими. Поскольку кальций необходим для здоровья костей, его дефицит может привести к ослаблению скелетной структуры — проблеме, которая может также затрагивать зубы и ногти. Остеопения – это общая потеря плотности и массы костей.

– это общая потеря плотности и массы костей. Гипокальциемия — низкий уровень кальция в крови, который может вызывать онемение, покалывание и мышечные судороги.

— низкий уровень кальция в крови, который может вызывать онемение, покалывание и мышечные судороги. Что касается сердца, исследования показывают, что гомеостаз кальция связан с сердечными клетками и, следовательно, поддержание адекватного уровня этого минерала в организме может снизить вероятность аритмий.

исследования показывают, что гомеостаз кальция связан с сердечными клетками и, следовательно, поддержание адекватного уровня этого минерала в организме может снизить вероятность аритмий. Кальций также способствует функционированию сосудов, сводя к минимуму риск образования тромбов и помогая регулировать кровяное давление.

Чтобы избежать этого распространенного дефицита, необходимо обратить внимание на симптомы, обсудить любые признаки со своим врачом или диетологом, сдать необходимые анализы, чтобы проверить уровень кальция.

Как восполнить дефицит

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Увеличить количество кальция в своем рационе довольно легко. Достаточно просто дополнить свой рацион такими продуктами, как апельсиновый сок, некоторые крупы (рис, овес), нежирное молоко и йогурт, овощи, такие как цикорий, руккола, артишоки, брокколи, репа, капуста, шпинат, радиккио, рыба. Например, сардины и лосось, семена, такие как чиа, и сухофрукты, например, миндаль.

Принимайте добавки с кальцием

Дополнительную помощь или возможную компенсацию могут принести добавки, особенно во время беременности. Стоит подчеркнуть, что прием добавок кальция во время беременности помогает снизить риск преэклампсии или высокого кровяного давления. Однако перед употреблением обязательно проконсультируйтесь со своим врачом.

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