Бьянка Цензори появилась на улице в непривычном образе

Бьянка была одета с ног до головы в черное и выглядела напряженной. У Канье сейчас тоже не самые лучшие времена, поскольку на него снова подали в суд.

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29-летняя Бьянка Цензори, жена рэпера Канье Уэста, которая давно прославилась своими чересчур откровенными нарядами, была замечена в Лос-Анджелесе чрезмерно одетой, пишет TMZ.

Несмотря на то, что артист недавно заявил, что его жена будет носить куда меньше одежды, чем в 2023-м, была одета в мешковатое кожаное длинное пальто и меховую черную шапку. Свой ансамбль она завершила черными сапогами.

Сейчас у музыканта не самый благополучный период. На него подали в суд за то, что он напал на человека, попросившего у него автограф. Инцидент произошел в январе 2022-го возле элитного клуба в центре Лос-Анджелеса.

Истец утверждает, что стал жертвой нападения и избиения и пережил эмоциональный стресс, и теперь требует от Канье возмещения ущерба.

В свою очередь музыкант ответил, что человек, которого он ударил, не был его фанатом, а пытался заработать деньги, продавая автографы.

"Это то же самое, что и папарацци, это не фанат. Это тот, кто использует ваш имидж и, вероятно, никогда не слушал ваши песни", – заявил он.

Возвращаясь к Бьянке, отметим, что на свой день рождения она появилась в ресторане босиком и в бюстгальтере, который представлял собой две полоски на сосках. Подобный образ для нее ранее анонсировал Канье, опубликовав серию откровенных фото жены. Она позировала в микроскопических трусиках, практически невидимом бюстгальтере и при этом выглядела очень невеселой.

Друзья Бьянки призвали Уэста не превращать жену в героиню порно и не унижать ее подобными публикациями.

Ранее Фокус писал, что Бьянка Цензори поставила мужу ультиматум, а тот публично заявил, что ему нужно от жены.