Кота Степана увезли из Харькова (фото)

Не так давно Степан оказался в больнице после обстрелов города. Теперь хозяйка решила увезти животное вместе с его подругой Стефанией из Харькова, чтобы не поддавать их опасности.

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Знаменитый кот-блогер Степан и его "жена", кошка Стефания, уехали из Харькова. Об этом сообщается в сторис на странице животного.

На фото и видео можно увидеть Степана и Стефанию, которые сидят в переносках в машине. Куда именно они уехали, не уточняется.

Кот Степан уехал из Харькова Фото: loveyoustepan/Instagram Вместе с ним уехала и его "жена" Стефания Фото: loveyoustepan/Instagram

В последнее время Харьков часто обстреливается, и это сказывается даже на знаменитом блогере. После массированных обстрелов 23 января Степан оказался в ветклинике из-за пережитого стресса. "Немного заболел. После ужасного обстрела Харькова 23 января, на стрессе, я начал плохо чувствовать себя. Сейчас все вроде бы хорошо, я под профессиональным наблюдением лучших врачей. Езжу с мамой каждый день в больницу. Сегодня сделали 3 укола, еще дома принимаю лекарства", – говорилось на странице животного в Instagram 26 января.

Спустя несколько дней подписчики Степана не на шутку начали волноваться, поскольку никаких новых публикаций о состоянии кота не появлялось. Ходили слухи, что животное похитили из ветлечебницы, однако позже в сети эту информацию опровергли.

Информаци о похищении Степана напугала подписчиков животного Фото: Скриншот

"Пару часов назад клиника, в которой наблюдался Степан, сделали пост, что кот не похищен и хозяйка забрала его домой, дальнейшей информации у них нет. Скорее всего Анна и Степан действительно в другой стране", – написала одна из пользовательниц.

В сети опровергли информацию о похищении кота

На страницу кота Степана подписано почти полтора миллиона человек. Он обрел мировую популярность после того, как его снимком у себя в аккаунте поделилась американская певица Бритни Спирс.

Во время полномасштабного вторжения ВС РФ Северная Салтовка, где Степан живет со своей хозяйкой Анной, сильно пострадала от обстрелов, и животное вместе с владелицей уехали во Францию.

Там Степан не сидел, сложа лапы, а насобирал помощь на корм животным, пострадавшим от войны, и получил престижную блогерскую награду. Там же он нашел и свою любовь, кошку Стефанию.

Анна с котом и новым питомцем вернулась в Харьков, где животные "поженились" и даже получили свидетельство о браке.

Ранее Фокус писал, что Степан и Стефания отметили свою первую годовщину.