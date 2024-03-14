Кристен Стюарт в еще одном пикантном наряде прогулялась по Нью-Йорку (фото)

Актриса дает повод для обсуждения благодаря своим гламурным нарядам. Мнения фанатов относительно ее броского образа разделились.

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Американская актриса Кристен Стюарт 13 марта появилась в еще одном пикантном фетиш-модном образе в Нью-Йорке. Знаменитость приняла участие в ток-шоу NBC "Поздняя ночь с Сетом Мейерсом", сообщает Daily Mail.

33-летняя номинантка на премию "Оскар" направлялась в Studio 8G в доме 30 Rockefeller Plaza в центре Манхэттена. Кристен также была одета в черную мини-юбку, кожаный пиджак в тон и лакированные туфли Louboutin "Hot Chick 100mm" за 845 долларов (32736 грн. — ред.). Свой пикантный ансамбль знаменитость дополнила откровенным бюстгальтером и нейлоновыми чулками на подвязках.

Кристен Стюарт Фото: Getty Images

Стюарт, которая с 2016 года является лицом французского роскошного дома Chanel, для выхода выбрала маленькую сумочку этого бренда, украшенную бисером.

Кристен Стюарт Фото: Getty Images

Она была в солнечных очках Oliver Peoples с темно-бордовыми линзами. На лицо актриса нанесла минимальный макияж, а волосы уложила в небрежную прическу. Из украшений на Кристен были кольца, браслет и цепочка серебряного цвета с крупными звеньями.

Актриса в последнее время попадает в заголовки газет благодаря своим гламурным нарядам. Журналисты, анализируя ее луки, отметили, что Кристен "больше не любит брюки".

Кристен Стюарт Фото: Getty Images

Мнения фанатов относительно ее броского образа разделились. Некоторые сочли, что она выглядит потрясающе, а другим это не очень нравилось: "Мне нравятся ее наряды, такие элегантные и сексуальные", "Я просто в замешательстве", "Почему люди находят ее привлекательной в подгузниках", "Она, должно быть, очень занята и одевается в спешке, потому что постоянно забывает разные вещи, например брюки".

Напомним, 12 марта сообщалось, что Кристен Стюарт снова повторила модный прием Бьянки Цензори. Актриса посетила запись популярного шоу Стивена Колберта, выбрав для этого полностью черный ансамбль с пикантными деталями.