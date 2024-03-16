Ракам - любовь, Стрельцам - разлука. Таро-прогноз на любовь весной 2024 для всех знаков

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Самая весенняя и трогательная сфера жизни весной — это романтическая сфера. Это пора, когда всем хочется обновления чувств и новых энергий, радости эмоций и эмоций радости. Рассматриваем, кому из представителей Зодиакального круга повезет в любви, а не в картах.

Овен

Таро-прогноз на любовь весной 2024 для Овнов

Овнам предстоит перспективное, с первого взгляда знакомство, которое выльется в разочарование и выяснение отношений. Какое-то время вы будете заинтригованы и отлично проведете время, но далее станет очевидным, что вы определенно не созданы друг для друга.

Телец

Таро-прогноз на любовь весной 2024 для Тельцов

Тельцам предстоит больше работать, чем утопать в романтике наступившей весной 2024. В отношениях возможны недопонимания и раскачка ситуации. Велика вероятность уличить возлюбленного во лжи или попытке что-то скрывать.

Близнецы

Таро-прогноз на любовь весной 2024 для Близнецов

Близнецам предстоит прощание с прошлыми отношениями и новое знакомство, перспективы которого, правда, пока сложно прогнозировать. Сначала вы будете переживать из-за разрыва с предыдущим партнером, но недолго. Скоро вас увлечет вихрь новых развлечений и влюбленности.

Рак

Таро-прогноз на любовь весной 2024 для Раков

Раков ожидает любовное знакомство. Правда, не все в этих отношениях будет так уж идеально. В раскладе мелькает некая дьявольщинка, которая будет порождать некую двойственность и неуверенность в партнере. Но это все не отменяет счастливого периода для представителей знака.

Лев

Таро-прогноз на любовь весной 2024 для Львов

Львов ожидает разочарование в партнере. Что скрытое станет явным и не совсем приятным для вас. Зато вы наконец раскроете, источник ваших подозрений и дискомфорта.

Дева

Таро-прогноз на любовь весной 2024 для Дев

Девы, вас ожидает счастье в отношениях, вероятнее всего, новых. Хотя, возвращение бывшего партнера с новыми предложениями, также не исключено. Но важно другое — вы будете счастливы и витать в облаках от позитивных эмоций.

Весы

Таро-прогноз на любовь весной 2024 для Весов

Весы будут метаться между ангелами и демонами. С одной стороны, вы можете расстаться со стабильным партнером, с другой, перед вами маячит интригующее знакомство с очень туманной перспективой и мотивами. Вам предстоят по истине "американское горки": держитесь крепко!

Скорпион

Таро-прогноз на любовь весной 2024 для Скорпионов

Скорпионы будут плавать в любви и флирте. Что-от новое и прекрасное войдет в вашу жизнь или уже вошло — тогда это что-то будет только развиваться со стабильной тенденцией к росту и позитиву.

Стрелец

Таро-прогноз на любовь весной 2024 для Стрельцов

Стрельцы, не хочется вас расстраивать, но перед вами маячит коллапс в личной жизни. Все может разрушиться буквально в один момент и вы даже не поймете, как это произошло. Остается только осознать необходимость быть в принятии.

Козерог

Таро-прогноз на любовь весной 2024 для Козерогов

Козероги выйдут из "подвисшей" ситуации в сфере любви и обретут новое знакомство или продвинутся в уже существующих отношениях. Очень вероятен переход на новый уровень — совместное проживание, предложение руки и сердца или свадьба!

Водолей

Таро-прогноз на любовь весной 2024 для Водолеев

Водолеи окажутся в ситуации, в которой их будут всерьез оценивать: как будущих супругов, родителей или просто оценивать. Это будет не очень приятно, ваши таланты не будут восприниматься как главный аспект вашей личности: скорее вас будут воспринимать с точки зрения полезности, а это никогда не приносит удовольствия.

Рыбы

Таро-прогноз на любовь весной 2024 для Рыб

У Рыб закончатся одни отношения и начнутся другие — все с чистого листа. Сначала вы будете очень несчастливы, а потом сразу — кардинально наоборот: вас просто ударит по голове лавиной позитивных эмоций. Главное — правильно пережить такую "биполярную" весну и выйти из нее сбалансированным человеком.