Кейт Хадсон в кокетливом платье с рюшами открыла церемонию GLAAD Media Awards 2024 (фото)

Кейт дала яркое шоу, показав свой впечатляющий вокал. Она выступала на фоне звездной ночи.

Related video

Американская актриса, модель и певица Кейт Хадсон 14 марта открыла звездную 35-ю ежегодную церемонию вручения премии GLAAD Media Awards в отеле Beverly Hilton в Беверли-Хиллз захватывающим выступлением, сообщает Daily Mail.

44-летняя звезда решила стать певицей. Она начала свою музыкальную карьеру месяц назад с сингла Talk About Love, который она живо исполнила на данном мероприятии.

Актриса фильма "Как потерять парня за 10 дней" блистала в нежном белом платье на тонких бретельках с рюшами. Легкое длинное платье с глубоким декольте выполнено из полупрозрачного материала и украшено вышивкой в области лифа. Кейт нанесла легкий, едва заметный макияж. Ее светлые локоны были разделены пробором посередине и ниспадали свободными локонами.

Актриса, модель и певица Кейт Хадсон Фото: Getty Images

Из украшений знаменитость надела несколько колец и тоненькую золотую цепочку с крестиком. Хадсон выступала на фоне звездной ночи, на которой белыми буквами было написано ее имя.

Кейт Хадсон Фото: Getty Images

Кейт дала яркое шоу, показав свой впечатляющий вокал, исполняя припев, напев: "Я говорю о любви, говорю о любви!"

Пользователи социальных сетей перешли в комментариях выразили свое восхищение синглом Talk About Love: "Так захватывающе", "То, чего я не ожидал в 2024 году", "Девочка, неудивительно, что тебя продолжают привлекать музыканты, ты сама музыкальная звезда!", "Я пристрастился к этой песне".

На мероприятии Кейт Хадсон с удовольствием позировала фотографам. Она также сделала снимок с известной актрисой Шэрон Стоун, которая присутсововала на этом мероприятии. Стоун вызвала фурор своим шикарным нарядом. Она была в белой атласной блузке с глубоким вырезом и развевающимся шлейфом.

Кейт Хадсон и Шэрон Стоун Фото: Getty Images

Ранее Кейт Хадсон в красном белье показала, как делает дневной макияж. Актриса показала утренний беспорядок из косметики, который образовался в ее доме.