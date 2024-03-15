Кейт Гадсон у кокетливій сукні з рюшами відкрила церемонію GLAAD Media Awards 2024 (фото)

Кейт дала яскраве шоу, показавши свій вражаючий вокал. Вона виступала на тлі зоряної ночі.

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Американська акторка, модель і співачка Кейт Гадсон 14 березня відкрила зоряну 35-ту щорічну церемонію вручення премії GLAAD Media Awards у готелі Beverly Hilton у Беверлі-Гіллз захопливим виступом, повідомляє Daily Mail.

44-річна зірка вирішила стати співачкою. Вона почала свою музичну кар'єру місяць тому із синглу Talk About Love, який вона жваво виконала на цьому заході.

Актриса фільму "Як втратити хлопця за 10 днів" блищала в ніжній білій сукні на тонких бретельках з рюшами. Легка довга сукня з глибоким декольте виконана з напівпрозорого матеріалу і прикрашена вишивкою в області ліфа. Кейт нанесла легкий, ледь помітний макіяж. Її світлі локони були розділені проділом посередині і спадали вільними локонами.

Актриса, модель і співачка Кейт Гадсон Фото: Getty Images

З прикрас знаменитість одягла кілька каблучок і тоненький золотий ланцюжок із хрестиком. Гадсон виступала на тлі зоряної ночі, на якій білими літерами було написано її ім'я.

Кейт Гадсон Фото: Getty Images

Кейт дала яскраве шоу, показавши свій вражаючий вокал, виконуючи приспів, наспів: "Я говорю про кохання, говорю про кохання!"

Користувачі соціальних мереж перейшли в коментарях висловили своє захоплення синглом Talk About Love: "Так захопливо", "Те, чого я не очікував у 2024 році", "Дівчинко, не дивно, що тебе продовжують приваблювати музиканти, ти сама музична зірка!", "Я захопився цією піснею".

На заході Кейт Гадсон із задоволенням позувала фотографам. Вона також зробила знімок з відомою актрисою Шерон Стоун, яка була присутня на цьому заході. Стоун викликала фурор своїм шикарним вбранням. Вона була в білій атласній блузці з глибоким вирізом і шлейфом, що розвівається.

Кейт Гадсон і Шерон Стоун Фото: Getty Images

Раніше Кейт Гадсон у червоній білизні показала, як робить денний макіяж. Акторка показала ранковий безлад із косметики, який утворився в її будинку.