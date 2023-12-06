Кейт Хадсон в червоній білизні показала як робить денний макіяж

Акторка показала ранковий безлад з косметики, який утворився в її будинку

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44-річна американська акторка Кейт Хадсон зачарувала шанувальників привабливим фото без макіяжу в червоній білизні. Знімки акторка фільму "Ножі наголо" та "Як позбутися хлопця за 10 днів" опублікувала у своєму Instagram.

На фото голлівудська зірка Кейт Хадсон засвітила своєю стрункою фігурою в стильній мереживній білизні червоного кольору. На фото акторка повністю без макіяжу продемонструвала весь свій арсинал косметики.

"Маніакально макіяжний понеділок", – підписала фото акторка.

Варто відзначити, попри те, що акторка народила трьох дітлахів, вона має доволі струнке та підтягнуте тіло, яке не соромиться показувати своїм шанувальникам у відвертих образаг.

Як і цього разу. На фото добре помітно, як мережевна рубашка ледве прикриває груди Кейт і має доволі сексуальний та відвертий розріз від коліна і до бедра.

Звісно ж образ акторки не міг не привернути увагу підписників, які одразу ж підключилися коментувати фото.

"Гмм… тобі не потрібен макіяж. Звичайно, теж не так багато".

"Круто, я ношу ту саму білизну, що й Кейт Хадсон".

"Саме так, як кожен чоловік мріяв про вас, ідеальне тіло в ідеальному безладі, доведення, що ніхто не ідеальний… ідеальне коло недосконалості та досконалості водночас".

Нагадаємо, актриса Кейт Гадсон показала грайливий образ, опублікувавши нову фотографію.