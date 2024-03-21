Кара Делевинь обнажилась в рекламе новой коллекции Стеллы Маккартни (фото, видео)

Всемирно известны бренд уже давно использует вторичные переработанные материалы в своей работе. А сама дизайнер выступает за сокращение отходов.

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Английская актриса и модель Кара Делевинь, стала звездой новой рекламной кампании Стеллы Маккартни "Лето 2024". Гламурная фотосессия проходила в центре переработки отходов в Лондоне сообщает Daily Mail.

31-летняя знаменитость позировала для кампании известного бренда после того, как получила "репутацию экоактивистки".

Новая коллекция Стеллы на 95% изготовлена ​​из экологически чистых материалов, а для съемки дизайнер выбрала необычное место — завод по переработке отходов Veolia.

Подчеркивая, как красоту можно найти в мусоре, обнаженная Кара позирует всего с тремя сумками Stella.

Также Стеллы Маккартни опубликовала видео, где модель, одетая в шикарное длинное темно-синее платье, пытается взобраться на гору мусора.

Кара не новичок в сотрудничестве в области экологии: она объединилась с европейскими энергетическими гигантами Vattenfall с целью продвижения спрея для лица, производимого из промышленных отходов. Она также пообещала отказаться от мяса и больше не использовать пластиковые бутылки.

Тем временем Стелла Маккартни постоянно изобретает способы сокращения отходов, используя исключительно переработанный кашемир с 2016 года и пригодный для вторичной переработки нейлон с 2017 года. Бренд также использует яблочные и виноградные отходы для создания веганских альтернатив коже.

В своей линии лета 2024 года культовый британский дизайнер говорит, что она стерла границы между полом и поколением, переосмысливая вечные вещи.

Напомним, 1 февраля сообщалось, что Кару Делевинь заметили на свидании с девушкой. Пара подтвердила свой роман летом 2022 года. Впрочем, Кара и Лия держат отношения подальше от внимания публики.