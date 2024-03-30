Овнам - везение, Весам - выбор. Таро-прогноз на период Солнечного затмения 8 апреля 2024

Каким будет период Солнечного затмения в апреле для представителей знаков Зодиакального круга — в нашем Таро прогнозе на 8 апреля 2024 года.

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Земля готовится ко второму важному астрологическому событию весны — Солнечному затмению, которое состоится 8 апреля 2024 года, в знаке Овен. День и период в целом обещают быть неспокойными и даже взрывоопасными, что в условиях нынешней ситуации в Украине чревато сложными последствиями. Однако, как всегда, опасность и время трансформаций грозит далеко не всем. Разбираемся, кому будет хорошо в это наступающее Солнечное затмение.

Овен

Таро-прогноз на период Солнечного затмения 8 апреля 2024 для Овнов

Главные участники события — конечно же Овны! И что интересно — не все так плохо, как можно было ожидать! Таро обещают вам денежные поступления, удачные договора, которые могут возникнуть словно из неоткуда, перемены в победоносную ситуацию, даже если до этого она была не лучшей. Словом, Овнам готовиться к хорошим и ярким переменам и позитиву: хватит слушать разных пугающих астрологов!

Телец

Таро-прогноз на период Солнечного затмения 8 апреля 2024 для Тельцов

Тельцов может подстерегать удар или просто неприятные события, связанные с мужчиной. Возможны финансовые потери и внезапный уход с насиженного места. Правда, как потом окажется, все было к лучшему: впереди звездный путь!

Близнецы

Таро-прогноз на период Солнечного затмения 8 апреля 2024 для Близнецов

Близнецов ожидает ситуативный подъем в делах и внезапная удача. Хорошее известие или позитивные перемены придут от какой-то из женщин семьи. Не исключена необходимость медицинской помощи для представителей знака в этот период или непосредственно в день затмения. Будьте осторожны со здоровьем и не рискуйте!

Рак

Таро-прогноз на период Солнечного затмения 8 апреля 2024 для Раков

Раки, вам повезло! У вас хорошие перемены на работе: Солнечное затмение может стать для вас тем самым трамплином к успеху! Хорошие доходы или внезапное поступление денег, позитивные перемены в семье или рабочем коллективе. Правда, не исключено, что в этот период вам предстоит с кем-то расстаться, но это будет меньшим из зол.

Лев

Таро-прогноз на период Солнечного затмения 8 апреля 2024 для Львов

Львов ожидают романтические знакомства и внимание со стороны противоположного пола. Правда, не исключены и скандалы с существующими партнерами или новыми знакомыми. Женщины могут скандалить с мужчинами в этот период: для вас эти дни будут взрывоопасными!

Дева

Таро-прогноз на период Солнечного затмения 8 апреля 2024 для Дев

Девам предстоит тяжелый период и опасные события. Особенно в семье. Будьте максимально осторожны со своим здоровьем, не вовлекайтесь в неизвестные авантюры и не ходите в неизведанные ранее места. Это может оказаться опасным. Вы можете ощутить, что не принадлежите сами себе в это время, вас может настигнуть чувство безвыходности или полной апатии. Важно понимать, что это только неблагоприятный период.

Весы

Таро-прогноз на период Солнечного затмения 8 апреля 2024 для Весов

Весам предстоит столкнуться с переменами в личной жизни. Возможно придется выбирать между двумя партнерами. Все перемены в вашей жизни будут касаться семьи и семейных отношений. В итоге, вы сделает правильный выбор или максимально приблизитесь к нему.

Скорпион

Таро-прогноз на период Солнечного затмения 8 апреля 2024 для Скорпионов

Скорпионов ожидают трансформации в личных отношениях. Придется с кем-то попрощаться и это будет болезненно. Для Скорпионов это будет непростой период и к этому лучше морально подготовиться.

Стрелец

Таро-прогноз на период Солнечного затмения 8 апреля 2024 для Стрельцов

Стрельцов ожидают поездки, переезды, командировки или готовность к ним. Также, не исключено поступление денег, причем, хорошей суммы. Стрельцы, у вас все совсем не плохо. Удастся даже повеселиться в хорошей компании. Главное — не переусердствовать!

Козерог

Таро-прогноз на период Солнечного затмения 8 апреля 2024 для Козерогов

К Козерогам бежит удача. Выздоровление, далеко идущие планы, тайные планы, которые окажут полезное влияние на вашу жизнь, успехи на работе и с новыми проектами. Похоже, для Козерогов наступает хороший и светлый период!

Водолей

Таро-прогноз на период Солнечного затмения 8 апреля 2024 для Водолеев

Водолеев ожидает внезапное романтическое знакомство, которое окажется радостным и позитивным в будущем. Возможно, вам удастся встретить вашу родственную душу в этот период. Также, вероятно поступление небольшой суммы денег или премии.

Рыбы

Таро-прогноз на период Солнечного затмения 8 апреля 2024 для Рыб

Для Рыб затмение станет во многом судьбоносным. Важные встречи и знакомства и такие же важные расставания. Страх будущего и вероятность потери большой суммы денег. Подставы от коллег или друзей, которые могут обернутся невероятными событиями, как со знаком плюс так — и наоборот.