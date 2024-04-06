Таро-прогноз. Символ-амулет для каждого знака Зодиака в канун Солнечного затмения 8 апреля

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Давно известно, что день Солнечного затмения — не только опасный или травматичный, но и важный в аспекте знаков и символов. Другими словами, в этот день можно почерпнуть для себя большую силу, которая будет позитивно влиять на своего обладателя вплоть до наступления следующего затмения (через полгода). Как получить от этого дня самое лучшее, заручиться поддержкой мощной энергии Солнца и какое действие-амулет станет вам полезным — в нашем материале.

Овен

Овнам придет польза через воду и другие жидкости: чай, кофе, лимонады, микстуры. Возможно, вам просто лучше пить побольше прохладной чистой воды — она хорошо "отсудит" традиционный пыл представителей этого знака. Не путать с алкогольными напитками! В день затмений не стоит употреблять горячительное, иначе можно исказить собственное информационное поле. И это касается не только Овнов.

Если говорить о символе, Овном стоит приобрести некий предмет, традиционно связанный в представлении человека с емкостью для воды: брелок-кувшин, кулончик в виде чашки.

Телец

Тельцам стоит посвятить день медитации и общению с Высшими Силами. Вероятно, в этот день вас будут слышать лучше, чем обычно. Солевая ванна может дать заряд энергии. Старайтесь не поругаться с партнером: провокации к этому будут.

Идеальный амулет для Тельцов — любой предмет в форме звезды.

Близнецы

Близнецам стоит приобрести амулет для денег! Причем, в прямом смысле — предмет, связанный с денежной энергией: купить монетку фен-шуй, изделие из золота, ярко-желтое платье или рубашку. Словом, в этот день Близнецам следует максимально "прокачать" финансовый канал. И сделать это помогут понятные восприятию амулеты, связанные с богатством или желтой чакрой.

Рак

Ракам в этот день следует приобрести амулет, связанный с парностью. кулон со влюбленной парочкой, брошь с парой голубей, словом, все, что намекает на парность и создание семьи или счастливых отношений. Эта энергия поможет вам реализовать данную сферу жизненного пространства.

Лев

Львам, как и Овнам, подойдут амулеты, связанные с водной стихией. В вас будет слишком много необузданной энергии в этот день: именно "водный" амулет станет для вас палочкой-выручалочкой. Помогут водные процедуры: прохладный душ, охлаждающие спа-процедуры, бассейн, крео-камера. Словом, все, что охлаждает и дает возможность сфокусироваться.

Амулетом на день может стать одежда синего или черного цветов.

Дева

Возможно, прозвучит удивительно, но Девам в этот день просто показан шопинг и трата денег. Именно такое действие обеспечит представителям знака финансовое благополучие до следующего Солнечного затмения осенью.

В качестве амулета стоит приобрести монетку на и положить ее в кошелек. Может достать из коллекции монету другой страны и наговорить на нее слова благополучия и богатства.

Весы

Весам будет показан защитный амулет. В качестве такого амулета подойдет давно забытая булавка, приколотая к одежде головкой вниз. Амулет с защитной руной или изображение святого Михаила также могут выступить хорошей защитой в этот день. Видимо, Весы почувствуют сильную психологическую качку.

Скорпион

Скорпионам следует приобрести амулет на сохранность имущества и денег. Таким амулетом также может выступить одежда желтого или золотого цветов, В качестве сильного защитного символа может эффективно сработать Роза ветров или звезда Давида. А также, прямая пентаграмма в кольце. Впрочем, последняя всегда выступает мощным оберегом от сил зла.

Стрелец

Стрельцу день принесет скорость во всех ее проявлениях. Следовательно, символ скорости станет полезным и эффективным амулетом для Стрельцов. Брелок в виде мотоцикла или автомобиля, модель самолета или вертолета, даже фигурка в виде двигателя. Одним словом, все что ассоциируется со скоростью и мощным движением вперед!

Козерог

Символ Звезды или Солнца — именно то, что нужно Козерогу в этот день! Причем, изображение и трансляция этих символов может быть любой, даже мультяшной или шуточной. Кулон, серьги, кольцо, заколка или брошь, брелок для ключей от квартиры или автомобиля.

В сам день затмения Козерогам показана медитация и спокойствие. Полезно будет провести время у воды — моря, реки, океана.

Водолей

Водолеям, в прямом смысле показано приобрести огнево: красную одежду, обувь, аксессуары, провести время у камина, пожарить шашлыки, зажечь много свечей, сделать чистку огнем (лучше накануне дня затмения). Одним словом, все, что связано с цветом и олицетворением огня — подойдет Водолеям.

Даже покупка осветительных приборов в этот день сработает для вас в качестве амулета.

Рыбы

Рыбам следует обзавестись символом знаний и обучения. Можно купить книгу, или оформить подписку в онлайн-библиотеке, купить брелок в виде книги или совы (символа мудрости и контакт с другими мирами). Вообще, для Рыб день будет довольно опасным: лучше провести его в спокойствии и немного поотшельничать.