Дженнифер Лопес пришлось изменить репертуар и название своего тура из-за плохой продажи билетов

54-летняя Дженнифер Лопес столкнулась с тем, что ее альбом "This Is Me… Now", посвященный ее воссоединению с Беном Аффлеком и их любви, был прохладно встречен слушателями, заняв 38-ое место в чарте альбомов Billboard 200. Из девяти альбомов артистки это второй, который не вошел в 10-ку чарта. Более того, одноименный тур, первый общенациональный за пять лет, еще до его начала заставил Джей Ло грустить, пишет Variety.

Семь концертов тура были отменены в августе прошлого года в Кливленде, Роли, Нэшвилле, Атланте, Тампе, Новом Орлеане и Хьюстоне из-за низкой продажи билетов. В связи с этим Лопес вынуждена менять как название тура, так и его репертуар. Она решила сосредоточится на своих "лучших хитах", а тур будет переименован в "This Is Me… Now: The Tour to This Is Me… Live". Ожидается, что такой ребрендинг привлечет поклонников ее предыдущих работ, что может привлечь слушателей, которым не понравился This Is Me… Now.

Ранее источники сообщали Billboard, что "даты перенесены из-за проблем с маршрутизацией, но добавлены новые шоу, о которых скоро будет объявлено".

Альбом Лопес "This Is Me… Now" был частью трехстороннего самофинансируемого проекта, на продюсирование которого певица потратила $20 миллионов. Он также включает в себя повествовательный музыкальный фильм "Это я… Сейчас: история любви" и документальный фильм "Величайшая история любви, о которой никогда не рассказывали". Обе ленты вышли на потоковом сервисе Amazon Prime Video в феврале вместе с альбомом, релиз которого состоялся в День святого Валентина.

30-дневнй тур начнется 26 июня в Kia Center в Орландо и пройдет в основном по Соединенным Штатам. Также запланированы два концерта в Канаде: на арене Scotiabank Arena в Торонто (2-3 августа) и Bell Center в Монреале (5 августа).

Завершится он на восточном побережье выступлениями в Бостоне (7 августа), Элмонте (9 августа), Ньюарке (10 августа), Филадельфии (13 августа) и Вашингтоне (14 августа).

Два последних концерта пройдут 16 и 17 августа в знаменитом Мэдисон-Сквер-Гарден в Нью-Йорке.

