Не пропустите: 8 неочевидных признаков, что у вас проблемы с кишечником

Эти симптомы могут быть признаком дисбаланса в кишечнике, который может вызвать проблемы со здоровьем. Не упускайте их из виду, так как иммунитет начинается со здоровья кишечника.

Все больше и больше исследований показывают, что кишечник является важным элементом в организме, так как от риска диабета до психического здоровья, влияет состояние кишечного микробиома. Этот факт является отличной мотивацией поддерживать здоровье кишечника, употребляя ферментированные продукты, высыпаясь и снижая уровень стресса.

Но иногда мы все можем столкнуться с нарушением баланса кишечных бактерий, которое известно как дисбактериоз. Следите за этими предупреждающими знаками, которые указывают на то, что у вас проблемы со здоровьем кишечника. Об этом пишет Eat This, Not That.

Изжога

Фото: Freepik

Когда в нижнем отделе кишечника что-то не так, проблемы могут проникнуть и в верхний отдел желудочно-кишечного тракта. Именно поэтому изжога может быть признаком плохого здоровья кишечника. Исследования показывают, что люди с кислотным рефлюксом имеют необычно высокий уровень грамотрицательных бактерий в пищеводе.

Пищевая непереносимость

Здоровье кишечника может быть корнем проблемы, если вы не можете переносить определенные продукты. Связь между пищевой чувствительностью и микробиомом — это сложный танец, в котором, по мнению исследователей, участвует иммунный ответ. Хотя чувствительность или непереносимость могут сохраняться на всю жизнь, некоторые из них, например непереносимость лактозы, можно смягчить с помощью лечения пробиотиками.

Проблемы с кожей

Фото: Freepik

Исследователи уверены, что проблемы с кишечником могут проявиться на коже. Так называемая "ось кишечник-кожа" относится к взаимодействию между здоровьем кишечника и кожи. Согласно исследованию Microorganisms, проведенному в 2021 году, несбалансированный микробиом связан с измененным иммунным ответом, который может вызвать появление прыщей, атопического дерматита, псориаза и перхоти.

Усталость

Исследования уже давно показали потенциальную связь между состояниями хронической усталости и ухудшением здоровья кишечника, но, согласно исследованию 2022 года, опубликованному в журнале Nutrients, даже здоровые взрослые могут испытывать усталость, если у них проблемы со здоровьем кишечника. Тем не менее необходимы дальнейшие исследования, чтобы установить точную связь между усталостью и микробиомом.

Боль в животе

Фото: Freepik

Хотя боль в животе может иметь множество причин, часто она является явным индикатором того, что в кишечнике много вредных бактерий. Люди с функциональными желудочно-кишечными расстройствами, такими как синдром раздраженного кишечника (СРК) и функциональная диспепсия (ФД), часто испытывают боли в желудке, и виновником может быть нарушение регуляции микробиома.

Набор веса

Исследования 2020 года, проведенные в журнале Preventive Nutrition and Food Science, показывают, что микробиом влияет на метаболизм питательных веществ и расход энергии — два основных компонента управления весом. С другой стороны, здоровая и разнообразная кишечная микрофлора связана с потерей веса.

Вздутие живота

Несмотря на то, что метеоризм на самом деле является нормальным проявлением здорового желудочно-кишечного тракта, постоянное вздутие — это ненормально. Чрезмерное вздутие живота может быть результатом избыточного бактериального роста в тонком кишечнике (СИБР) или СРК. Если ваш живот регулярно надувается, как барабан, возможно, пришло время обратиться к врачу.

Бессонница

Плохой сон может негативно повлиять на микробиом, что, в свою очередь, приводит к еще большему лишению сна. Но тут есть и обратный эффект. Люди, которые лучше спят, как правило, имеют большее разнообразие микробиома. Создание здорового режима сна может помочь вам не только лучше спать, но и улучшить здоровье кишечника.

