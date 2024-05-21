Белла Хадид показала грудь в прозрачном платье на красной дорожке в Каннах (видео)

Белла с удовольствием общалась с фанатами и не стеснялась своего откровенного наряда.

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27-летняя американская супермодель Белла Хадид появилась в Каннах на премьере фильма "Ученик" о молодом Дональде Трампе и затмила других гостей красной дорожки своим невероятно смелым и дерзким нарядом, пишет WWD.

Каннский кинофестиваль 2024 и модные тренды

Она надела образ прямо с осеннего показа Saint Laurent 2024 года. Ее коричневое облегающее платье миди из прозрачной ткани имело рюши и узлы спереди, а также глубокий вырез. Белла на стала надевать бюстгальтер, и желающие могли рассмотреть ее грудь во всех деталях.

Явный тренд, который доминировал на красных ковровых дорожках в прошлом году, стал главной темой осенней коллекции 2024 года от Энтони Ваккарелло от Saint Laurent.

"Я хотел сделать что-то очень хрупкое", — ранее говорил дизайнер. Прозрачный стиль также находится в центре внимания выставки "Прозрачность: прозрачные творения Ива Сен-Лорана", которая открылась в феврале в Музее Ива Сен-Лорана в Париже.

Хадид дополнила свое платье коричневіми туфлями от Saint Laurent и украшениями с бриллиантами. Ее каштановые волосы были разделены на пробор свободными волнами и спадали на плечи.

Каннский кинофестиваль и Белла Хадлид – королева Канн

Стилист Лоу Роуч, с которым она ранее сотрудничала, когда-то назвал Хадид "королевой Канн". На протяжении многих лет модель одевала Schiaparelli, Jean Paul Gaultier, Versace и другие модели на красную дорожку Каннского кинофестиваля. Девушке не привыкать к смелым образам на французском кинофестивале. Когда она в последний раз посещала мероприятие в 2022 году, то была одета в белое платье от Gucci со смелым вырезом на бедрах.

В прошлом году Белла щеголяла в платье со смелым вырезом Фото: Соцсети

На премьере "Ученика" к Хадид присоединились Кейт Бланшетт в платье Haider Ackermann и Коко Роша в платье от Robert Wun. Мария Бакалова, которая играет Ивану Трамп в фильме, вдохновленном первыми годами Дональда Трампа в реальном государственном бизнесе Нью-Йорка, носила платье из весенней коллекции Dolce & Gabbana 2016 года.

Каннский кинофестиваль — это ежегодный кинофестиваль, проводимый в Каннах, Франция, на котором демонстрируются новые фильмы со всего мира. 77-й конкурс проходит с 14 по 25 мая. Жюри возглавляет американский режиссер Грета Гервиг, а французская актриса Камилла Коттен ведет церемонии открытия и закрытия.

Ранее Фокус писал, что Белла Хадид рассказала о создании собственной линии ароматов и новой жизни в Техасе.