Овнам - фарт, Стрельцам - счастье. Таро-прогноз везения на июнь 2024

Мы — на пороге июня 2024 года и готовимся вступить в декаду середины года. Уже можно констатировать, что первое полугодие 2024 года выдалось напряженным, но это не означает, что високосный не принесет никому и ничего хорошего. Другими словами, представители Зодиакального круга могут ощутить на себе лучи везения, не смотри ни на что. Анализируем, кому же из знаков Зодиака все-таки повезет в ближайшее время.

Овен

Таро-прогноз везения на июнь 2024 для Овнов

Овнам, по большей части, будет везти. Он ощутят на себе магия фарта уже со второй декады месяца и она, возможно, захватит даже начало июля 2024. Кредо наступающего месяца для Овнов — активность. Чем активнее вы будете взаимодействовать с миром — тем шустрее побежит к вам везение.

Телец

Таро-прогноз везения на июнь 2024 для Тельцов

Тельцам будет не слишком везти в июне 2024. Вообще, для вас этот месяц станет периодом переосмысления и нового подхода к привычным аспектам. Позитивная перспектива забрезжит уже в июле, но до этого следует правильно пройти трансформационный период и выйти на новый уровень осознанности. А это, как обычно, удастся не всем.

Близнецы

Таро-прогноз везения на июнь 2024 для Близнецов

Близнецам, стоит поберечься. Хотя июнь 2024 это их месяц и им обычно везет в этот период, в этот раз — не их случай. Серьезные изменения, страхи перед будущим и неожиданные трансформации. Однако, есть и хорошее во всем выше сказанном: этот период выведет вас на победные позиции, хотя в июне вы еще не будете об этом знать и вам предстоит сжечь не одну нервную клетку.

Рак

Таро-прогноз везения на июнь 2024 для Раков

У Раков, как раз, все неплохо. Переход на новый уровень мышления, решение договорных или судебных вопросов, возможно удастся что-то выгодно продать или с кем-то познакомиться. Вообще, месяц для Раков станет важным и решающим: три старших аркана сообщают нам об этом. Многие за этот месяц изменят жизнь и взгляды на нее, пойдут во что-то новое и важное.

Лев

Таро-прогноз везения на июнь 2024 для Львов

Львов ожидают перемены. А вот качество этих перемен будет зависеть от того, насколько корректно они прошли предыдущий период трансформации, который "досаждал" им в первой декаде 2024 года. Возможен уход или выход из текущих ситуаций, который принесет улучшение вашим жизненным обстоятельствам.

Дева

Таро-прогноз везения на июнь 2024 для Дев

Девы внезапно осознают, что все страхи, пережитые ими в начале месяца — не более, чем иллюзия. Середина и третья декада месяца станут для них очень удачными и благостными. Для вас откроются хорошие перспективы и победные настроения войдут в вашу жизнь.

Весы

Таро-прогноз везения на июнь 2024 для Весов

У Весов ожидается полярная ситуация в плане фарта: с одной стороны вы будете ощущать поддержку Высших Сил, с другой — не будете понимать, какими путями и куда они вас ведут и где конечная остановка заданного маршрута. Вам остается поддаться настроениям главных тенденций — и будет вам счастье!

Скорпион

Таро-прогноз везения на июнь 2024 для Скорпионов

Для Скорпионов июнь 2024 — не лучший месяц их жизни. Напряжение, страхи, ощущение скованности и невозможности самостоятельно принимать решения — скажутся на ваших настроениях не лучшим образом. Месяц будет напоминать подъем на высокую гору не с лучшим снаряжением альпиниста. Вы будете проживать новый опыт, который добровольно проживать не стали бы. Но для тех, кому удастся одолеть этот период — большой приз. Вы стартанете в нужном направлении и очень энергично. Главное — преодолеть июнь 2024.

Стрелец

Таро-прогноз везения на июнь 2024 для Стрельцов

Стрельцам будет везти. Июнь 2024 их порадует и принесет много интересного. Вы сделаете правильный выбор, даже если будете колебаться в принятии решения. Месяц сулит вам выход из тупика и светлые перспективы роста. Не стоит забывать о вашей конфликтности: сейчас она вам не помощник. Лучше научиться сдерживать эмоции и держать под контролем свои импульсы. Именно к этому призывает вас период.

Козерог

Таро-прогноз везения на июнь 2024 для Козерогов

Козерогам предстоят завершения процессов, которые стали приносить тягостные настроения. Вы определенно выйдете из ситуации, которая вам надоела и перейдете на другой уровень событий. Произойдет это довольно резко, хотя вы и будете ожидать чего-то подобного: все энергии месяца будут экспрессивными.

Водолей

Таро-прогноз везения на июнь 2024 для Водолеев

Водолеям предстоит решить финансовые вопросы. И пусть вас они пугают и долгое время не дают расслабиться, к концу месяца вы увидите, что переживали зря — все решится наилучшим образом: К слову, в вашем случае следует взять за основу тезис: тише едешь — дальше будешь.

Рыбы

Таро-прогноз везения на июнь 2024 для Рыб

У Рыб июнь 2024 будет жестким и поучительным. Вам предстоит перемещение, необходимость отражать атаки в вашем окружении, враждебные настроения в вашем поле. Месяц не из простых и вообще — довольно неприятный. Вы будете ощущать напряжение и даже страх. Развеется ситуация только в последних числах месяца.